Що можна приготувати з вчорашніх макаронів: рецепт точно вас здивує

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

вчорашні макарони;

плавлений сир;

томатний соус;

вершкове масло.

Спосіб приготування:

Спочатку на пательні розтопіть невеликий шматок вершкового масла.

Потім додайте томатний соус та плавлений сир. Готуйте поки сирок повністю не розплавиться.

Після цього додайте макарони та перемішайте.

Зазначимо, щоб макарони під час варіння не злиплися, то важливо вибрати каструлю з широким дном і високими стінками. Для варіння можна використовувати більше води, ніж зазначено в інструкції - приблизно 1 літр на 100 грамів макаронів. Вам також знадобиться щіпка солі й шматочок вершкового масла.