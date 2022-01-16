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Что можно приготовить из вчерашнего картофельного пюре: всего 3 ингредиента

Автор: Татьяна Самарук

Если со вчера в вашем холодильнике застоялось картофельное пюре, то не спешите его выбрасывать. В частности, оно может стать основой для совсем другого блюда.

Из картофельного пюре готовят оладьи, различные запеканки, пирожки с начинкой на любой вкус. Однако, фудблогер "elenin_blog" поделилась в Instagram рецептом приготовления сосиски в лаваше с картофельным пюре.

Так, такой рецепт идеально подойдет для сытного и быстрого завтрака.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • Сосиски;
  • Лаваш;
  • Картофельное пюре.

Способ приготовления:

Сначала лаваш разрежьте на прямоугольники таким размером, чтобы можно было несколько раз обернуть сосиску.

Затем на половину площади лаваша наложите картофельное пюре, а с самого края на картофель – сосиску. Далее сверните лаваш в рулетики.

После этого выложите рулеты в смазанную маслом форму для запекания, а сверху смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.

Далее отправьте рулеты в духовку на 20 – 30 минут при 200 градусах.

Отметим, чтобы картофельное пюре получилось идеальным, то нужно сложить картофель в кастрюлю, залить холодной водой, накрыть крышкой и поставить на огонь.

Когда вода закипит, посолите и варите картофель 15-20 минут. Когда картофель будет готов, слейте воду, добавьте в кастрюлю молоко и сливочное масло. Тщательно разомните картофель, чтобы не было комочков.

Ранее мы сообщали, что можно приготовить из вчерашних макарон.

Также мы писали, почему нельзя есть пюре с котлетой.

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рецепткартофель