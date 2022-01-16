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Що можна приготувати з вчорашнього картопляного пюре: лише 3 інгредієнти

Автор: Тетяна Самарук

Якщо зі вчора у вашому холодильнику застоялося картопляне пюре, то не поспішайте його викидати. Зокрема, воно може стати основою для зовсім іншої страви.

З картопляного пюре готують оладки, різні запіканки, пиріжки з начинкою на будь-який смак. Однак, фудблогер "elenin_blog" поділилась в Instagram рецептом приготування сосиски у лаваші з картопляним пюре.

Так, такий рецепт ідеально підійде для ситного й швидкого сніданку.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • Сосиски;
  • Лаваш;
  • Картопляне пюре.

Спосіб приготування:

Спочатку лаваш розріжте на прямокутники таким розміром, щоб можна було кілька разів обгорнути сосиску.

Потім на половину площі лаваша накладіть картопляне пюре, а з самого краю на картоплю – сосиску. Далі згорніть лаваш у рулетики.

Після цього викладіть рулети у змащену олією форму для запікання, а зверху змастіть яйцем і посипте кунжутом.

Далі відправте рулети у духовку на 20 – 30 хвилин при 200 градусах.

Зазначимо, щоб картопляне пюре вийшло ідеальним, то потрібно скласти картоплю в каструлю, залити холодною водою, накрити кришкою та поставити на вогонь.

Коли вода закипить, посоліть та варіть картоплю 15–20 хвилин. Коли картопля буде готова, злийте воду, додайте в каструлю молоко та вершкове масло. Ретельно розімніть картоплю, щоб не було грудочок.

Раніше ми повідомляли, що можна приготувати з вчорашніх макаронів.

Також ми писали, чому не можна їсти пюре з котлетою.

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