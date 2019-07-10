Можна їсти практично все: Супрун розвіяла міфи про грудне вигодовування

Мамам у період лактації можна їсти майже все (parenting.firstcry.com)

Супрун розповіла, які продукти дійсно варто включати в раціон молодим мамам

Уляна Супрун розвіяла міф про те, що повинна вживати в їжу жінка, яка годує грудьми немовля. Вона перерахувала продукти, яких дійсно не повинно бути в раціоні годуючої матері і пояснила, що строгих обмежень на фрукти, спеції, каву не існує. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Перед молодими мамами багато людей навколо ставлять мету, яку неможливо виконати: повноцінно харчуватися, годувати дитину і одночасно нічого не їсти. Тому що, щоб мати не з'їла, "у дитини від цього коліки і висипання", - зазначила Супрун.

Вона пояснила, що жінці, яка годує немовля, потрібно в день на 500-600 кілокалорій більше, ніж тим, які не вагітні та не годують. І якщо жінка під час вагітності набрала значну вагу, то їй не варто збільшувати калорійність раціону. В той же час дотримуватися обмеження раціону, щоб схуднути, не варто, так як це буде мати негативні наслідки для здоров'я матері.

Скріншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

"Якість грудного молока частково залежить від того, що їсть мати. Воно має різний кількісний склад залежно від періоду лактації. Якщо матері не вистачає водорозчинних вітамінів: С, В9, В12 – їх не буде вистачати і в молоці. Ніякі рекомендації не кажуть: "Не їсти червоного, оранжевого, коричневого, гострого, а також свіжих овочів і фруктів, не пий каву, зате налягай на молоко і червоне винце для лактації". Навпаки, молоді мами повинні повноцінно харчуватися, вживати свіжі овочі і фрукти, ягоди, м'ясо і рибу. Саме такий раціон підтримає здоров'я матері", - пояснила Уляна Супрун.

Вона перерахувала, що входить в повноцінний раціон:

Білок потрібно їсти 2-3 рази в день: м'ясо тварин або птиці, рибу, яйця, бобові, горіхи і насіння. Якщо ви не їсте м'яса або тварин продуктів – все в порядку, слідкуйте за достатнім споживанням білка рослинного походження.

Їжте три порції овочів, в тому числі темно-зелених і помаранчевих. Це джерело магнію, фолієвої кислоти і каротиноїдів.

Їжте дві порції фруктів в день.

У раціоні повинні бути присутні цільнозернові продукти: висівковий хліб, макаронні вироби, каші.

Пийте, коли відчуваєте спрагу. Заливатися водою, щоб було молоко – не треба.

У жінок в період лактації збільшені витрати вітамінів і мінералів. Веганкам та вегетарианкам потрібні добавки вітамінів D і В12. Зверніть увагу, що анемія не є протипоказанням до лактації.

Що потрібно уникати:

Безпечної дози алкоголю не існує, а вагітним заборонено вживати алкоголь. Якщо жінка, яка годує, випила, приміром, трохи вина, треба почекати мінімум 3-4 години від прийому алкоголю до годування. Алкоголь проникає в молоко, але міру руйнування в печінці, рівень спирту в крові і молоці знижується. Тобто годувати або зціджувати для майбутнього годування можна тільки у тверезому стані. Якщо немає можливості чекати, то слід зцідити молоко і вилити.

Куріння також відноситься до звичок, від яких варто відмовитися раз і назавжди. Матері, які не хочуть кидати курити, не можуть використовувати цей аргумент для відмови від грудного вигодовування – користь від грудного молока перевищує шкоду від куріння. Куріння знижує лактацію і палити поруч з дитиною заборонено ВООЗ.

Кофеїн кави, енергетиків і шоколаду частково потрапляє у молоко. Зараз обмеження стосуються саме кофеїновмісних енергетиків. Дві-три порції кави вважаються допустимими під час лактації, особливо, коли діти старше. До того ж не забувайте про каву без кофеїну – хоч не бадьорить, але дарує задоволення.

Риби і морепродуктів уникати не треба. Незамінні жирні кислоти морської риби незамінні для розвитку мозку дитини. Але по рибі є застереження: більше і дорожче – не значить краще. У різних видах риби накопичуються в різній мірі важкі метали, які потрапляють у грудне молоко. Щоб запобігти цьому, варто їсти рибу два-три рази на тиждень і не купувати тунця, акулу, королівську скумбрію і рибу-меч. Оселедець, скумбрію, черепашки, восьминогів, річкову форель, лосося і дорадо їсти не можна.

Слід свідомо уникати продуктів, що викликають алергію або непереносимість у самої матері, а також у батька або інших близьких родичів дитини. Алергія - це реакція імунної системи, що проявляється як почервоніння та свербіж губ, біль у животі, зелений або з домішками крові слизовий стілець. Непереносимість - це нездатність перетравлювати або засвоювати, наприклад, лактозу молока або фруктозу фруктів. Алергію, в принципі, можуть викликати будь-які з'єднання. Це - особливість реакції імунної системи конкретної людини, відсутність у неї толерантності до продукту. Але найпоширенішими алергенами є горіхи (арахіс), казеїн молока і яйця.

Ще один закид мамам - це акне та інші висипання немовлят. Тут знову все списують на "ти щось не те з'їла". Але причиною акне у дітей до 6 місяців вважають поки гормони матері, які надходять з молоком. У більш старшому віці причиною може бути інфекція.

Жінкам, що годують, а також всім іншим, не варто пити непастеризоване молоко, їсти сире м'ясо або рибу, сушену рибу, домашні заготівлі м'яса, погано промиті або взагалі брудні овочі і фрукти, або розморожувати м'ясо поза холодильником.

Що можна їсти годуючим мамам (parenting.firstcry.com)

Також Уляна Супрун висловилася про колькі у маленьких дітей і пояснила, що напади плачу у дітей далеко не завжди пов'язані з раціоном матері.

"Щоб знайти якийсь зв'язок між раціоном і коліками, ведіть щоденник того, що з'їли, і як почуває себе дитина. Але якщо якийсь продукт викликає дискомфорт у матері, наприклад, нерозчинна клітковина капусти, він може викликати дискомфорт і у дитини. Зараз ніякі рекомендації не забороняють всім без винятку матерям їсти брокколі або перець, або інші потенційно небезпечні продукти. У разі незвичайно сильної діареї у дитини після певного продукту, не їжте його кілька тижнів. Якщо причина в цьому, повинно стати значно краще. Але, швидше за все, коліки, діарея або плач все одно час від часу ускладнять вам життя", - зазначила глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів про вжиття популярного напою.

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