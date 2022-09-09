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Что можно постирать в стиральной машине: вы удивитесь, но эти предметы не испортят технику

Фото: Какие необычные предметы можно постирать в стиральной машинке (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Обычная стиральная машина предназначена для стирки одежды, постельного белья, штор и полотенец. В целом - всего, что сделано из ткани. В новых моделях есть функции стирки спортивной обуви.

Но оказывается, есть предметы, которые тоже можно постирать в машинке. Какие именно - читайте ниже.

Производители техники для стирки обычно пишут в инструкциях, что стиральная машина не предназначена для использования не по назначению. Но мудрый народ проверяет это на собственном опыте.

Оказалось, что есть интересные исключения - вещи, которые можно совершенно спокойно постирать в машинке.

К примеру, в стиральную машинку можно сложить пластиковые кухонные контейнеры. Только пластиковые, стекло нельзя.

Удалите остатки еды, добавьте моющее для посуды и запустите машинку на деликатном режиме. Не забудьте отключить функцию отжима, иначе все контейнеры придется выбросить. Вы получите чистые и продезинфицированные контейнеры.

Таким же способом можно помыть различные кухонные силиконовые аксессуары. Пятна, нагар и остатки еды удалите вручную, а потом поместите формочки для выпечки и лопаточки в барабан. Отключите отжим, добавьте средство для мытья посуды и включите щадящий режим.

Отлично в машинке отстирываются коврики для йоги или автомобильные. Используйте деликатный режим, отжим отключите и поставьте минимальную температуру. Коврики после стирки протрите полотенцем и разложите - чтобы просохли. При такой стирке важно, чтобы на ковриках не было мусора.

Мягкие детские игрушки в стиральной машинке стирал, наверное, каждый взрослый. Но вы точно не догадывались, что помыть таким же способом можно детский пластиковый конструктор. Соберите его в мешок для стирки, поставьте на минимальную температуру стиральную машинку. Отключите режим отжима и выбирайте щадящую программу.

Еще в стиральной машинке можно постирать мочалки для душа и занавески. Эти предметы нуждаются в дезинфекции хотя бы 1-2 раза в месяц. И поверьте, стирка в машинке продлит этим вещам жизнь намного дольше.

В стиральной машинке можно постирать рюкзаки, спортивные сумки и сумки из ткани. Вытряхните весь мусор, застегните все замки или снимите их. Уберите декоративные украшения. Ставьте минимальную температуру, без отжима и щадящий режим.

Кстати, ранее мы писали о том, что еще можно очистить в посудомоечной машине.

А еще рассказывали о том, чем можно отмыть сажу с рук, одежды и посуды.

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