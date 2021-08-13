Как можно попасть в квартиру соседей, затопивших дом во время отпуска: пошаговая инструкция

По словам специалиста Запорожского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Ольги Яковлевой, если вас затопили соседи, то аварийные службы не могут попасть в их квартиры. Кроме того, до момента устранения причин аварии будет прекращена подача воды на весь подъезд.

Однако, в случае необходимости проведения осмотра и ликвидации или предотвращения аварии такой порядок предусмотрен Законом Украины "О жилищно-коммунальные услуги".

Так, статьей 29 этого Закона определено, что владелец обязан обеспечить круглосуточный доступ к своему жилью, другому объекту недвижимого имущества для ликвидации и предотвращения аварий, связанных с предоставлением соответствующей коммунальной услуги.

В случае, когда владелец квартиры отсутствует, и нет возможности установить с ним связь или же он отказывается допустить в принадлежащее ему жилье представителя аварийно-ремонтной бригады. То в таких случаях возможен несанкционированный доступ к жилью без получения согласия его владельца.

Кто должен присутствовать при доступе к квартире

Представитель исполнителя соответствующей коммунальной услуги должен присутствовать. Он будет составлять акт об осуществлении такого доступа, где и указывает его основания, причину и место возникновения аварии, информацию о предупреждении потребителя с указанием времени и лиц, которые вели переговоры с потребителем (в случае их проведения). Также необходимый перечень неполадок и выполненных работ, фамилии, имена, отчества и должности участников несанкционированного доступа.

Сам оригинал акта будет храниться у исполнителя коммунальной услуги, а другим участникам несанкционированного доступа выдаются его заверенные копии.

Кроме того, обязательное присутствие:

полицейских (с целью недопущения совершения правонарушений против собственности);

работников аварийно-ремонтной бригады (для устранения самой аварии);

владельца (пользователя) из любого из соседних зданий или квартир.

После возобновления ремонтных работ, бригада обязана восстановить целостность входной двери, окон, замков, запоров на них и других элементов зданий и помещений, которые были повреждены во время несанкционированного доступа.

Затем, представитель исполнителя в присутствии других участников несанкционированного доступа должен опечатать восстановленные двери, окна или другие элементы зданий и помещений собственной печатью и ставит подпись, время и дату опечатывания.

Важно, что расходы на осуществление доступа в связи с отказом собственника (пользователя) предоставить допуск к своему жилью (другому объекту недвижимого имущества), а также причиненный вследствие этого вред полагаются на виновное лицо.