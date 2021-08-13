Як можна потрапити в квартиру сусідів, що затопили будинок під час відпустки: покрокова інструкція

За словами спеціаліста Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ольги Яковлєвої, якщо вас затопили сусіди, то аварійні служби не можуть потрапити до їхньої квартири. Окрім того, до моменту усунення причин аварії буде припинена подача води на весь під’їзд.

Однак, у випадку необхідності проведення огляду та ліквідації або відвернення аварії такий порядок передбачений Законом України "Про житлово-комунальні послуги".

Так, статтею 29 цього Закону визначено, що власник зобов’язаний забезпечити цілодобовий доступ до свого житла, іншого об’єкта нерухомого майна для ліквідації та відвернення аварій, пов’язаних із наданням відповідної комунальної послуги.

У випадку, коли власник квартири відсутній, і немає можливості встановити з ним зв’язок або ж він відмовляється допустити в належне йому житло представника аварійно-ремонтної бригади. То у таких випадках можливий несанкціонований доступ до житла без отримання згоди його власника.

Хто має бути присутній при доступі до квартири

Представник виконавця відповідної комунальної послуги повинен бути присутній. Він буде складати акт про здійснення такого доступу, де і вказує його підстави, причину і місце виникнення аварії, інформацію про попередження споживача із зазначенням часу та осіб, які вели переговори із споживачем (в випадку їх проведення). Також необхідний перелік неполадок та виконаних робіт, прізвища, імена, по батькові та посади учасників несанкціонованого доступу.

Сам оригінал акту буде зберігається у виконавця комунальної послуги, а іншим учасникам несанкціонованого доступу видаються його завірені копії.

Окрім того, обов'язкова присутність:

поліцейських (з метою недопущення вчинення правопорушень проти власності);

працівників аварійно-ремонтної бригади (для усунення самої аварії);

власника (користувача) з будь-якої із сусідніх будівель або квартир.

Після відновлення ремонтних робіт, бригада зобов'язана відновити цілісність вхідних дверей, вікон, замків, запорів на них та інших елементів будівель і приміщень, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу.

Потім, представник виконавця у присутності інших учасників несанкціонованого доступу повинен опечатати відновлені двері, вікна чи інші елементи будівель і приміщень власною печаткою та ставить підпис, час і дату опечатування.

Важливо, що витрати на здійснення доступу у зв’язку з відмовою власника (користувача) надати допуск до свого житла (іншого об’єкта нерухомого майна), а також завдана внаслідок цього шкода покладаються на винну особу.