Можно ли получать субсидии при наличии долгов по ЖКХ: появился ответ

В Украине претендовать на субсидии могут и те абоненты, которые имеют минусовые значения на лицевых счетах по ЖКХ. Однако, если сумма долга превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, должник не может пользоваться субсидией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №848, предусмотрено, что жилищная субсидия не назначается в случае получения структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения от предприятий - поставщиков услуг информации о наличии просроченной более месяца (на дату предоставления такой информации) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не прошел и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что жилищная субсидия в случае имеющейся задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг назначается с начала отопительного сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке.

"В то же время Положением предусмотрено, что при наличии задолженности субсидии могут быть назначены на основании решения районной государственной администрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета или комиссии, которая ими образуется (Комиссия), с учетом конкретных обстоятельств, которые сложились", - отметили в пресс-службе.

Решение о назначении (отказе в назначении) жилищной субсидии в таких случаях принимается Комиссией. Учет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг относится к полномочиям организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.