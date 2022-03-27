Чем можно покормить кота или собаку во время войны, если сухой корм недоступен: все варианты

Достать специальный корм для домашних животных во многих регионах Украины из-за войны становится сложно. Особенно, если ваш мохнатый любимец питался только одной маркой премиум-класса или холистик.

Чем можно накормить собаку или кота, если нет возможности купить корм – читайте ниже.

Всего пару десятков лет назад домашних животных кормили в основном обычной пищей, а сухой корм был в основном одного вида и достать его можно было с трудом.

Естественно, даже в списке натуральных продуктов есть строгие табу. Это продукты, которые просто животным нельзя – например, шоколад. А также те, которые не стоит давать некоторым породам или в зависимости от возраста.

Чем накормить собаку

Накормить взрослую собаку в отсутствии корма будет немного легче, чем другое домашнее животное. Не исключено, что день-два у пса будет бойкот, но голод возьмет свое. Не давайте сразу много, особенно молодым собакам и щенкам.

Основой рациона могут стать каши (рис, гречка, овсянка, пшено, перловка, ячневая).

Чтобы было вкуснее, в кашу нужно добавить кусочки нежирного мяса (говядина, индейка, курица – все без костей, естественно). А также отварную рыбу без костей.

Из молочных продуктов собакам можно дать нежирный йогурт, кефир, простоквашу, ряженку. Почти все собаки с удовольствием едят вареные яйца.

Как вариант – в кашу можно добавлять отварные овощи (морковь, свекла, тыква, кабачок, зелень, брокколи). Но тут наблюдайте за своим любимцем. Есть собаки, которые с удовольствием едят тыкву и отвернутся от морковки, а порой и наоборот. Из фруктов собакам можно дать яблоки.

От макарон, манной крупы и свежего молока – лучше отказаться. Нельзя собакам давать грибы, помидоры, лук, чеснок и любые маринованные и острые продукты – можно отбить нюх.

Чем накормить кота

С котами в такой ситуации намного сложнее. Как показывает практика, если даже котенка до года кормили натуралкой, а потом стали давать корм – обратного пути нет. Эти животные будут несколько дней голодать, но к миске с овсянкой не подойдут. Поэтому им рацион нужно продумать более тщательно.

Котам можно давать крупы, но вот овощи и мясо нужно хорошо перемешать, чтобы запах мяса был, а возможно повытаскивать вкусности – нет. Можно использовать кусочки нежирного мяса, фарш, мясные или рыбные консервы, рыбу. Помните самое важное – никаких костей, хрящиков или шкурки.

Котам хорошо подойдут куриная печенка, сердечки, желудочки. Их нужно хорошо проварить и измельчить.

Из молочного – кефир, ряженка, простокваша. И конечно же – с самым низким уровнем жирности. Сливки, молоко или сметана – под запретом.

Нельзя котам давать картофель, фасоль и горошек, жирное мясо, кости, грибы, маринованные и жареные продукты. Под категорическим запретом – сладости и мучное.

Как успокоить животное

Коты и собаки испытывают в условиях войны и обстрелов сильный стресс. И порой, их ужас от происходящего даже может быть в разы выше, чем у человека.

Мы понимаем, что происходит и почему нужно бежать в укрытие, мы различаем звуки и уже даже многие могут отличить разные виды оружия. И почему нужно сесть в машину и ехать подальше от дома. Животные этого не понимают.

Эти правила очень важны для владельцев животных: