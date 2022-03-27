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Чим можна погодувати кота або собаку під час війни, якщо сухий корм недоступний: всі варіанти

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Неділя 27 березня 2022 18:40
Чим можна погодувати кота або собаку під час війни, якщо сухий корм недоступний: всі варіанти Фото: чим нагодувати кота або собаку, якщо сухий корм недоступний (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Дістати спеціальний корм для домашніх тварин у багатьох регіонах України через війну стає складно. Особливо, якщо ваш волохатий улюбленець харчувався тільки однією маркою преміумкласу або холістік.

Чим можна нагодувати собаку або кота, якщо немає можливості купити корм – читайте нижче.

Всього пару десятків років тому домашніх тварин годували в основному звичайною їжею, а сухий корм був в основному одного виду і дістати його можна було насилу.

Природно, навіть у списку натуральних продуктів є суворі табу. Це продукти, які просто тваринам не можна - наприклад, шоколад. А також ті, які не варто давати деяким породам або в залежності від віку.

Чим нагодувати собаку

Нагодувати дорослу собаку у відсутності корму буде трохи легше, ніж інша домашня тварина. Не виключено, що день-два у пса буде бойкот, але голод візьме своє. Не давайте відразу багато, особливо молодим собакам і цуценятам.

Основою раціону можуть стати каші (рис, гречка, вівсянка, пшоно, перловка, ячна).

Щоб було смачніше, в кашу потрібно додати шматочки нежирного м'яса (яловичина, індичка, курка – все без кісток, природно). А також відварну рибу без кісток.

З молочних продуктів собакам можна дати нежирний йогурт, кефір, кисле молоко, ряжанку. Майже всі собаки із задоволенням їдять варені яйця.

Як варіант - в кашу можна додавати відварені овочі (морква, буряк, гарбуз, кабачок, зелень, броколі). Але тут спостерігайте за своїм улюбленцем. Є собаки, які із задоволенням їдять гарбуз і відвернуться від морквини, а часом і навпаки. З фруктів собакам можна дати яблука.

Від макаронів, манної крупи та свіжого молока – краще відмовитися. Не можна собакам давати гриби, помідори, цибулю, часник і будь – які мариновані та гострі продукти - можна відбити нюх.

Чим нагодувати кота

З котами в такій ситуації набагато складніше. Як показує практика, якщо навіть кошеня до року годували натуралкою, а потім стали давати корм – зворотного шляху немає. Ці тварини будуть кілька днів голодувати, але до миски з вівсянкою не підійдуть. Тому їм раціон потрібно продумати більш ретельно.

Котам можна давати крупи, але ось овочі та м'ясо потрібно добре перемішати, щоб запах м'яса був, а можливо повитягати смакоту – ні. Можна використовувати шматочки нежирного м'яса, фарш, м'ясні або рибні консерви, рибу. Пам'ятайте найважливіше - ніяких кісток, хрящиків або шкурки.

Котам добре підійдуть куряча печінка, сердечка, шлуночки. Їх потрібно добре проварити та подрібнити.

З молочного - кефір, ряжанка, кисле молоко. І звичайно ж - з найнижчим рівнем жирності. Вершки, молоко або сметана – під забороною.

Не можна котам давати картоплю, квасолю і горошок, жирне м'ясо, кістки, гриби, мариновані та смажені продукти. Під категоричною забороною - солодощі та борошняне.

Як заспокоїти тварину

Коти та собаки відчувають в умовах війни й обстрілів сильний стрес. І часом, їх жах від того, що відбувається навіть може бути в рази вище, ніж у людини.

Ми розуміємо, що відбувається і чому потрібно бігти в укриття, ми розрізняємо звуки та вже навіть багато хто може відрізнити різні види зброї. І чому потрібно сісти в машину і їхати подалі від будинку. Тварини цього не розуміють.

Ці правила дуже важливі для власників тварин:

  • Вода для тварин важливіше, ніж корм. Обов'язково напоїте кота або собаку.
  • Якщо немає корму - дайте будь-яку їжу, але не запихайте насильно. Від стресу вони можуть втратити апетит.
  • Тримайте тварин на повідку – цим ви убезпечите себе від виснажливих пошуків, а тварина від спроби бігти в страху куди очі дивляться.
  • Якщо немає можливості вивести тварину на вулицю, змайструєте туалет з підручних засобів – ящика, газети, піску, трави, паперу, тканини, землі з горщиків.
  • В укритті дайте можливість тварині бути ближче до вас, накрийте, обійміть, дайте відчути ваше тепло.
  • Розмовляйте з твариною тихим і спокійним голосом. Вони реагують на інтонацію, а не на слова. Погладьте, розчешіть.
  • Якщо тварина спить - не чіпайте.
  • Більшість тварин швидко адаптується під ситуацію та уважно стежить за вами. Просто будьте в контакті.
  • Не залишайте тварин надовго в перенесеннях, вольєрах, клітках або будках. Їм потрібно бути поруч з вами.
  • Не змушуйте їх грати, бігати та стрибати – вони самі дадуть сигнал, коли будуть готові до цього.
  • Якщо вам доводиться залишити тварину в безпечному місці - дайте всю необхідну інформацію опікуну про їжу, звички, гігієну і так далі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як врятувати кота або собаку, яких господарі закрили у квартирі та поїхали.

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