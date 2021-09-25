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Можно ли пить алкоголь при COVID-19 и гриппе: ученые дали ответ

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Суббота 25 сентября 2021 21:15
Можно ли пить алкоголь при COVID-19 и гриппе: ученые дали ответ Употребление алкоголя при коронавирусе (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Ученые исследовали влияние алкоголя на лечение инфекционных заболеваний, таких как коронавирус, ОРВИ и грипп. В частности, они выяснили, что спиртное осложняет лечение и может только усугубить ситуацию.

Об этом говорится в журнале Nutrients.

Что показало исследование

Результаты исследования показали, что у сильно пьющих людей есть более высокий риск заразиться и чаще COVID-19 протекает в тяжелой форме.

Кроме того, во время инфекционного заболевания организм человека подвергается интоксикации, а из-за употребления алкоголя уровень интоксикации повышается и организму нужны дополнительные ресурсы для выведения ацетальдегида. Поэтому алкоголь только подавляет врожденную и адаптивную иммунные системы.

Как алкоголь влияет на организм

Также спиртное вызывает тахикардию и повышение артериального давления, что и так происходит при температуре. Важно, что при COVID-19 и пневмонии это приводит к попаданию инфицированного слизи из носогорла в легкие.

Как известно, у женщин, страдающих алкоголизмом, в мозговые существенные увеличенные участки, что отвечают за удовольствие и поощрение поведения. А у мужчин наоборот. При этом алкоголь у мужчин вызывает вдвое больший выброс дофамина (медиатора, участвующего в поощрении), чем у женщин. Этим сейчас объясняют большую распространенность алкоголизма среди мужчин

Ранее мы сообщали, что в Украине вырастут цены на алкоголь.

Также мы писали, что Комаровский рассказал, кому очень вредно даже умеренное употребление алкоголя.

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