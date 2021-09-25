Чи можна пити алкоголь при COVID-19 та грипі: вчені дали відповідь

Вчені дослідили вплив алкоголю на лікування інфекційних захворювань, таких як коронавірус, ГРВІ та грип. Зокрема, вони вияснили, що спиртне ускладнює лікування та може тільки погіршити ситуацію.

Що показало дослідження

Результати дослідження показали, що у сильно питущих людей є вищий ризик заразитися та частіше COVID-19 протікає у важкій формі.

Окрім того, під час інфекційного захворювання організм людини піддається інтоксикації, а через вживання алкоголю рівень інтоксикації підвищується й організму потрібні додаткові ресурси для виведення ацетальдегіду. Тому алкоголь тільки пригнічує вроджену та адаптивну імунні системи.

Як алкоголь впливає на організм

Також спиртне викликає тахікардію та підвищення артеріального тиску, що й так відбувається при температурі. Важливо, що при COVID-19 та пневмонії це призводить до потрапляння інфікованого слизу з носогорла в легені.

Як відомо, у жінок, що страждають на алкоголізм, в мозкові суттєві збільшені ділянки, що відповідають за задоволення та заохочення поведінки. А в чоловіків навпаки. При цьому алкоголь в чоловіків викликає вдвічі більший викид дофаміну (медіатору, що бере участь в заохоченні), ніж в жінок. Цим нині пояснюють більшу поширеність алкоголізму серед чоловіків