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Чи можна паски пекти в Страсну п'ятницю: відповідь народу і церкви

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Київ, Четвер 21 квітня 2022 13:30
Чи можна паски пекти в Страсну п'ятницю: відповідь народу і церкви Фото: Чи можна пекти паски в Страсну п'ятницю (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Страсна п'ятниця вважається найжалобнішим і найсуворішим днем посту й Страсного тижня. В цей день згадуються страждання і смерть Ісуса Христа. З їжі сьогодні можна лише хліб та воду, а от обмеження щодо готування пасок неоднозначні і рекомендаційні.

Що говорить народ і церква щодо випікання пасок у п'ятницю - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чи можна пекти паски в Страсну п'ятницю

Згідно деяких прикмет, паски найкраще пекти в четвер чи суботу (можна почати в середу), а от в п'ятницю це робити заборонено.

Інші ж говорять, що пекти не тільки можна, а й треба. Вважається, що випічка приготовлена в Страсну п'ятницю, має цілющі властивості - це справжній оберіг дому. Вона довго не черствіє і не пліснявіє.

В церкві говорять, що всю необхідну роботу в Страсну п'ятницю робити можна. Проте займаються нею лише після ранкового богослужіння. А паски бажано спекти в інший день.

"Бажано, звичайно, спекти паски раніше чи пізніше за п'ятницю, адже цей день є особливо скорботним, проте якщо є необхідність у якійсь праці, то можна нею займатися після ранкового богослужіння", - розповів священик УГКЦ Олег Кобель.

Що означає паска на Великдень

Ісус після воскресіння приходив на трапезу до своїх учнів: вони для нього залишили за столом місце і поставили по центру столу круглий хліб.

Такий хліб пізніше стали пекти в церквах і родинах і назвали "паска". Це символ того, що на Великдень до кожного приходить Господь.

Раніше ми писали, як спекти паску "Чисті руки", для якої не треба місити тісто.

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