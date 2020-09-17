Что можно и нельзя делать на еврейский Новый год 2020, чтобы не навлечь беду

Рош ха-Шана, или еврейский Новый год, наступит 19 сентября, и празднование будет длиться в течение двух дней. Этот период называют "йом-ха-арихта" ("один длинный день"), а Рош ха-Шана переводится как "голова года".

В отличие от привычного нам Нового года фейерверки, алкоголь и шумные гуляния не приветствуются. Это время раздумий над прошлыми ошибками и планирования следующего года.

Что нельзя делать на Рош ха-Шана

Запрещается употреблять горькую и кислую пищу, чтобы наступающий год не принес беды.

Не принято также есть орехи, потому что числовое значение слова "орех" на иврите равно числовому значению слова "грех".

Нельзя в эти дни фотографировать.

Запрещена любая работа, кроме приготовления еды для праздничного стола.

Какие угощения подать на стол на еврейский Новый год

Обычно это яблоки или гранат, мед, круглый хлеб хала, нарезанная кружками морковь и рыба (обязательно с головой).

Мед нужен, чтобы следующий год был сладким. В него макают яблоки и хлеб. Морковь нарезают кружками, как символ достатка - ведь она похожа на золотые монеты.

Рыбу подают с головой, чтобы, "быть в голове, а не в хвосте". Тем более и само название праздника Рош ха-Шана буквально значит "голова года".

Важные традиции Рош ха-Шана

В канун первого дня и в ночь второго принято зажигать свечи. По традиции это делает женщина - хозяйка дома. Зажигают две свечи, но иногда еще по одной на каждого из детей.

Важным событием является трубление в специальный бараний рог, который называют шофар. Считалось, что звук шофара достигает небес. Его слушают верующие, которые оба праздничных дня посещают синагогу.

Еще одним обязательным обрядом является ташлих. Верующие собираются на берегу водоема, молятся и вытряхивают в воду крошки из карманов, будто бы скармливая свои грехи рыбам.

Ранее мы писали, когда и как нужно праздновать еврейский Новый год в 2020 году.