Що можна і не можна робити на єврейський Новий рік 2020, щоб не накликати біду

Рош ха-Шан, або єврейський Новий рік, настане 19 вересня, і святкування триватиме протягом двох днів. Цей період називають "йом-ха-аріхта" ("один довгий день"), а Рош ха-Шан перекладається як "голова року".

На відміну від звичного нам Нового року феєрверки, алкоголь та гучні гуляння не вітаються. Це час роздумів над минулими помилками і планування наступного року.

Що не можна робити на Рош ха-Шан

Забороняється вживати гірку та кислу їжу, щоб наступний рік не приніс біди.

Не прийнято також істи горіхи, тому що числове значення слова "горіх" на івриті дорівнює числовому значенню слова "гріх".

Не можна в ці дні фотографувати.

Заборонена будь-яка робота, окрім готування страв для святкового столу.

Які страви подати на стіл на єврейський Новий рік

Зазвичай це яблука або гранат, мед, круглий хліб хала, нарізана кружальцями морква і риба (обов'язково з головою).

Мед потрібен, щоб наступний рік був солодким. У нього вмочують яблука і хліб. Моркву нарізують кружальцями, як символ достатку - адже вона схожа на золоті монети.

Рибу подають з головою, щоб "бути в голові, а не в хвості". Тим більше і сама назва свята Рош ха-Шан буквально означає "голова року".

Важливі традиції Рош ха-Шан

Напередодні першого дня і в ніч другого заведено запалювати свічки. За традицією це робить жінка - господиня будинку. Запалюють дві свічки, але іноді ще по одній на кожного з дітей.

Важливою подією є сурмління в спеціальний баранячий ріг, який називають шофар. Вважалося, що звук шофара сягає небес. Його слухають віруючі, які обидва святкові дні відвідують синагогу.

Ще одним обов'язковим обрядом є ташліх. Віруючі збираються на березі водойми, моляться і витрушують у воду крихти з кишень, ніби згодовуючи свої гріхи рибам.

Раніше ми писали, коли і як потрібно святкувати єврейський Новий рік в 2020 році.