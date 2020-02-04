Можно ловить воробьев: Кива дал советы украинцам, как оплатить коммуналку

Илья Кива рассказал журналистке, сколько собачьей валюты нужно собрать, чтобы оплатить коммуналку. Кроме того, народный депутат дал советы, как оплатить коммунальные услуги людям, у которых низкий доход.

Журналистка Громадського спросила Киву, на сколько времени пенсионерке хватит собак, чтобы заплатить за коммуналку, если у нее есть немецкая овчарка смешанной национальности, чихуахуа украинская и пекинес обыкновенный.

Депутат ответил, что этого хватит, чтобы оплатить коммуналку примерно на полгода, если собаки не в очень хорошем состоянии. Но если собаки не элитной породы, тогда этого хватит где-то на три месяца.

Девушка также спросила у Кивы какие-то полезные советы, как можно оплатить коммуналку украинцам с низким доходом. На что нардеп ответил, что можно еще отлавливать воробьев и голубей и продавать в цирк. Это можно сделать, если бегать по крышам.

Кива также посоветовал, что если вы завязли сильно в долгах, то можно продать почку или печень и на эти деньги безбедно прожить полтора года.

Илья Кива рассказал об оплате коммуналки (видео: facebook.com/hromadskeua)

Пользователи сети также прокомментировали высказывание Кивы.

У меня одна мысль, как они туда попадают? Это жесть. Становиться страшно жить в своей стране. Одни уходят, другие еще хуже приходят какое-то проклятие;

Это политическая элита Украины. Законодатель. Лидер мнений. Пример для подражания. Это наверное какое-то проклятие... другого объяснения у меня нет;

За такие слова надо увольнять таких. Мы, простой народ, для них просто воробьи, президент должен наказывать, как это происходит в Белоруссии.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар в прямом эфире сказал пенсионерке, что если ей не хватает денег, чтобы заплатить за газ, то она может продать своего пса и за вырученные средства оплатить коммуналку.