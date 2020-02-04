Можна ловити горобців: Ківа дав поради українцям, як оплатити комуналку

Ілля Ківа розповів журналістці, скільки собачої валюти потрібно зібрати, щоб оплатити комуналку. Крім того, народний депутат дав поради, як оплатити комунальні послуги людям, у яких низький дохід.

Журналістка Громадського запитала Ківу, на скільки часу пенсіонерці вистачить собак, щоб заплатити за комуналку, якщо у неї є німецька вівчарка змішаної національності, чихуахуа українська і пекінес звичайний.

Депутат відповів, що цього вистачить, щоб оплатити комуналку приблизно на півроку, якщо собаки не в дуже хорошому стані. Але якщо собаки не елітної породи, тоді цього вистачить десь на три місяці.

Дівчина також запитала у Ківи якісь корисні поради, як можна оплатити комуналку українцям з низьким доходом. На що нардеп відповів, що можна ще відловлювати горобців і голубів і продавати в цирк. Це можна зробити, якщо бігати по дахах.

Ківа також порадив, якщо ви загрузли по вуха в боргах, то можна продати нирку або печінку і на ці гроші безбідно прожити півтора року.

Ілля Ківа розповів про оплату комуналки (відео: facebook.com/hromadskeua)

Користувачі мережі також прокоментували вислів Ківи.

У мене одна думка, як вони туди потрапляють? Це жесть. Стає страшно жити в своїй країні. Одні йдуть, інші ще гірше приходять якесь прокляття;

Це політична еліта України. Законодавець. Лідер думок. Приклад для наслідування. Це напевно якесь прокляття... іншого пояснення у мене немає;

За такі слова треба звільняти таких. Ми, простий народ, для них просто горобці, президент повинен карати, як це відбувається в Білорусії.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар в прямому ефірі сказав пенсіонерці, що якщо їй не вистачає грошей, щоб заплатити за газ, то вона може продати свого пса і за виручені кошти оплатити комуналку.