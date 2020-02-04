Можно ловить воробьев: Кива дал советы украинцам, как оплатить коммуналку

Илья Кива (фото: РБК-Украина)

Илья Кива дал "полезные" советы по оплате коммунальных услуг

Илья Кива рассказал журналистке, сколько собачьей валюты нужно собрать, чтобы оплатить коммуналку. Кроме того, народный депутат дал советы, как оплатить коммунальные услуги людям, у которых низкий доход.

Журналистка Громадського спросила Киву, на сколько времени пенсионерке хватит собак, чтобы заплатить за коммуналку, если у нее есть немецкая овчарка смешанной национальности, чихуахуа украинская и пекинес обыкновенный.

Депутат ответил, что этого хватит, чтобы оплатить коммуналку примерно на полгода, если собаки не в очень хорошем состоянии. Но если собаки не элитной породы, тогда этого хватит где-то на три месяца.

Девушка также спросила у Кивы какие-то полезные советы, как можно оплатить коммуналку украинцам с низким доходом. На что нардеп ответил, что можно еще отлавливать воробьев и голубей и продавать в цирк. Это можно сделать, если бегать по крышам.

Кива также посоветовал, что если вы завязли сильно в долгах, то можно продать почку или печень и на эти деньги безбедно прожить полтора года.

Илья Кива рассказал об оплате коммуналки (видео: facebook.com/hromadskeua)

Пользователи сети также прокомментировали высказывание Кивы.

У меня одна мысль, как они туда попадают? Это жесть. Становиться страшно жить в своей стране. Одни уходят, другие еще хуже приходят какое-то проклятие;

Это политическая элита Украины. Законодатель. Лидер мнений. Пример для подражания. Это наверное какое-то проклятие... другого объяснения у меня нет;

За такие слова надо увольнять таких. Мы, простой народ, для них просто воробьи, президент должен наказывать, как это происходит в Белоруссии.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар в прямом эфире сказал пенсионерке, что если ей не хватает денег, чтобы заплатить за газ, то она может продать своего пса и за вырученные средства оплатить коммуналку.