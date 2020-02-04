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Можна ловити горобців: Ківа дав поради українцям, як оплатити комуналку

STYLERЖиття    04.02.2020 - 23:07
Можна ловити горобців: Ківа дав поради українцям, як оплатити комуналку
Ілля Ківа (фото: РБК-Україна)

Ілля Ківа дав "корисні" поради по оплаті комунальних послуг

Ілля Ківа розповів журналістці, скільки собачої валюти потрібно зібрати, щоб оплатити комуналку. Крім того, народний депутат дав поради, як оплатити комунальні послуги людям, у яких низький дохід.

Журналістка Громадського запитала Ківу, на скільки часу пенсіонерці вистачить собак, щоб заплатити за комуналку, якщо у неї є німецька вівчарка змішаної національності, чихуахуа українська і пекінес звичайний.

Депутат відповів, що цього вистачить, щоб оплатити комуналку приблизно на півроку, якщо собаки не в дуже хорошому стані. Але якщо собаки не елітної породи, тоді цього вистачить десь на три місяці.

Дівчина також запитала у Ківи якісь корисні поради, як можна оплатити комуналку українцям з низьким доходом. На що нардеп відповів, що можна ще відловлювати горобців і голубів і продавати в цирк. Це можна зробити, якщо бігати по дахах.

Ківа також порадив, якщо ви загрузли по вуха в боргах, то можна продати нирку або печінку і на ці гроші безбідно прожити півтора року.

Ілля Ківа розповів про оплату комуналки (відео: facebook.com/hromadskeua)

Користувачі мережі також прокоментували вислів Ківи.

  • У мене одна думка, як вони туди потрапляють? Це жесть. Стає страшно жити в своїй країні. Одні йдуть, інші ще гірше приходять якесь прокляття;
  • Це політична еліта України. Законодавець. Лідер думок. Приклад для наслідування. Це напевно якесь прокляття... іншого пояснення у мене немає;
  • За такі слова треба звільняти таких. Ми, простий народ, для них просто горобці, президент повинен карати, як це відбувається в Білорусії.

Можна ловити горобців: Ківа дав поради українцям, як оплатити комуналку

Можна ловити горобців: Ківа дав поради українцям, як оплатити комуналку

Можна ловити горобців: Ківа дав поради українцям, як оплатити комуналку

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар в прямому ефірі сказав пенсіонерці, що якщо їй не вистачає грошей, щоб заплатити за газ, то вона може продати свого пса і за виручені кошти оплатити комуналку.

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