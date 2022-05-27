Что можно консервировать, сушить и замораживать в июне: готовим запасы на зиму

Методы заготовки продуктов на зиму:

Консервация - продукты подвергают термообработке. Длительность хранения при этом увеличивается, но количество полезных микроэлементов и витаминов уменьшается.

Засолка, квашение и маринование - прекрасно подходит для длительного хранения.

Замораживание - самый простой способ сохранить все продукты свежими вместе с витаминами. Но подходит не всем овощам и фруктам.

Засушивание - из продуктов удаляется вся влага. Хранить такие продукты можно очень долго.

Что можно заготовить в июне

В июне можно замораживать и сушить зелень, которая появляется на огородах, в теплицах и на рынках. Укроп, щавель, петрушка, черемша. Первый летний овощ - кабачки. Их лучше всего мариновать и закатывать в банки, а еще - делать кабачковую икру.

Из ягод в первый летний месяц можно заготовить на зиму клубнику, землянику, черешню, шелковицу и яблоки ранних сортов. Из всех фруктов можно делать варенье, варить компоты или просто заморозить - отдельно или сделать специальные порционные пакеты.

Листья молодой крапивы - заморозка или засушка

Петрушка, кинза, листья сельдерея, укроп - заморозка, засушивание или засолка

Черемша и папоротник - засолка

Щавель - консервация или заморозка

Ранние грибы - засолка

Одуванчики - варенье

Кабачки - засолка или маринование, икра

Черешня - компот, варенье, заморозка

Клубника - компот, джем, заморозка

Малина - варенье, компот, джем, повидло, заморозка

Зеленый горошек - заморозка

Редис - заморозка