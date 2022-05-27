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Що можна консервувати, сушити і заморожувати в червні: готуємо запаси на зиму

Фото: що потрібно консервувати в червні (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Заготовки на зиму можна починати робити вже в травні. В кінці весни з'являється перша свіжа зелень, овочі та фрукти. Деякі сезонні продукти дозрівають і з'являються на ринку на дуже короткий період, тому потрібно дочекатися оптимальної ціни й швидко зробити заготовку на зиму.

Що можна консервувати, сушити та заморожувати в червні - читайте в матеріалі нижче.

Методи заготівлі продуктів на зиму:

Консервація - продукти піддають термообробці. Тривалість зберігання при цьому збільшується, але кількість корисних мікроелементів і вітамінів зменшується.

Засолювання, квашення і маринування - чудово підходить для тривалого зберігання.

Заморожування - найпростіший спосіб зберегти всі продукти свіжими разом з вітамінами. Але підходить не всім овочам і фруктам.

Засушування - з продуктів видаляється вся волога. Зберігати такі продукти можна дуже довго.

Що можна заготовити в червні

У червні можна заморожувати та сушити зелень, яка з'являється на городах, в теплицях і на ринках. Кріп, щавель, петрушка, черемша. Перший літній овоч - кабачки. Їх найкраще маринувати та закочувати в банки, а ще - робити кабачкову ікру.

З ягід в перший літній місяць можна заготовити на зиму полуницю, суницю, черешню, шовковицю і яблука ранніх сортів. З усіх фруктів можна робити варення, варити компоти або просто заморозити - окремо або зробити спеціальні порційні пакети.

Листя молодої кропиви - заморозка або засушування

Петрушка, кінза, листя селери, кріп - заморозка, засушування або засолювання

Черемша і папороть - засолювання

Щавель - консервація або заморозка

Ранні гриби - засолювання

Кульбаби - варення

Кабачки - засолювання або маринування, ікра

Черешня - компот, варення, заморозка

Полуниця - компот, джем, заморозка

Малина - варення, компот, джем, повидло, заморозка

Зелений горошок - заморозка

Редис - заморозка

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав найбезпечніший вид заготовок на зиму.

А також ми розповідали про те, як правильно заморожувати продукти в холодильнику.

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консервациязаготовки на зиму