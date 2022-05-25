Можно ли консервировать с морской и йодированной солью: точный ответ

После закрытия самого большого предприятия в Украине по производству соли "Артемсоль" в стране начался ажиотаж из-за продукта. Украинцы начали скупать каменную соль, а цены взвинтили до рекордного уровня. Особенно это актуально сейчас, ведь впереди - сезон консервации.

Можно ли солить и мариновать при помощи морской соли, и насколько правдив давний миф о том, что йодированная соль категорически не подходит для этого - читайте в нашем материале Styler ниже.

Эксперты говорят, что для консервации можно использовать морскую соль. Стоит она конечно в разы дороже, чем каменная. Но это не тот продукт в нашем списке расходов, который мы съедаем килограммами.

У морской соли есть ряд преимуществ

После поедания солений у человека не будет образовываться отеков, вызванных застоем в организме жидкости из-за соли.

Морская соль содержит несколько десятков полезных минеральных веществ, которые необходимы для здоровья человека.

Для заготовок специалисты рекомендуют выбирать морскую соль крупного помола.

Морская соль изготавливается путем испарения морской воды под действием солнца и ветра. В ней содержатся такие микроэлементы, как кальций, калий, магний, железо, цинк, иод, бром, медь и другие, которые обладают многими лечебными свойствами.

Кроме того, в морской соли в разы меньше вредного нерастворимого осадка, что позволяет дольше хранить консервацию.

Йодированная соль - главный страх любителей консервирования

Если спросить наших мам и бабушек, можно ли консервировать в йодированной соли, ответом будет категорическое "Нет!"

Йодированная соль - обычная поваренная соль, обогащенная йодом. Употребление такой специи относится к мерам профилактики заболеваний щитовидной железы.

Такая соль содержит не чистый йод. Еще лет 20-30 назад ее обогащали йодидом калия. Соединение действительно негативно влияло на вкус и цвет овощей при засолке. Дополнительную опасность представляло и входящее в состав активное вещество тиосульфат натрия.

На современных прилавках найти йодированную соль с этими добавками невозможно. Йодид калия заменили на йодат, а от тиосульфата натрия и вовсе отказались. В результате обогащенная йодом соль больше не представляет угрозы для закаток. Она никак не влияет на цвет, вкус и консистенцию продуктов.