Как можно экономить на электроэнергии во время войны: основные правила

Как экономить на электроэнергии

Всегда выключайте освещение в комнате, даже если выходите ненадолго.

Отдавайте предпочтение зональному освещению.

Держите в чистоте окна, люстры и плафоны.

Выключайте из розетки электроприборы и не оставляйте их в "спящем" режиме, так как они продолжают потреблять кВт·часы.

Не устанавливайте бойлер на максимальную температуру нагрева.

Уменьшите время работы бытовой техники: кипятите в электрочайнике только необходимое количество воды, а чтобы блюдо быстрее приготовилось на электроплите – используйте посуду с крышкой.

Если в вашем доме есть двухзонный счетчик, по возможности включайте наиболее энергоемкие приборы в период с 23:00 до 07:00. Ведь за потребленную в эти часы электроэнергию можно платить 50% по "ночному" тарифу.

А при условии, что некоторые приборы (холодильник, кондиционер или бойлер) могут работать круглосуточно, двухзонный счетчик дает еще более ощутимую экономию на счетах.

Проверьте, чтобы расстояние от холодильника до стены было не менее 5 см. В противном случае перерасход энергии достигнет 30%.