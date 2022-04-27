Як можна економити на електроенергії під час війни: основні правила

Економія електроенергії сьогодні особливо актуальна, адже кожна сім'я прагне знизити суму в платіжці та економити сімейний бюджет. Тим більше в Україні йде війна і питання фінансів стоїть дуже гостро.
Як зменшити витрати на електроенергію радить у Facebook постачальник послуг-компанія YASNO.
Якщо у вашому будинку є двозонний лічильник, по можливості включайте найбільш енергоємні прилади в період з 23:00 до 07:00. Адже за спожиту в ці години електроенергію можна платити 50% за "нічним" тарифом.
А за умови, що деякі прилади (холодильник, кондиціонер або бойлер) можуть працювати цілодобово, двозонний лічильник дає ще більш відчутну економію на рахунках.
Перевірте, щоб відстань від холодильника до стіни було не менше 5 см. У іншому випадку перевитрата енергії досягне 30%.
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