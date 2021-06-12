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Можно ехать хоть завтра: условия выезда заграницу для украинцев

Автор: Тетяна Самарук

Сезон отпусков продолжается, но через COVID-19 при посещении популярных туристических направлений действует ряд ограничений и требований. Поэтому перед покупкой билетов необходимо тщательно проверить условия выезда граждан Украины в другие страны.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

Так, сейчас для украинцев открыты границы с более 100 странами. Кроме того, сейчас на территорию ЕС могут въезжать дипломаты и украинцы с рабочими визами или удостоверениями на проживание, а также в других случаях, определенных страной въезда.

Каковы условия выезда?

Популярные еще до пандемии Египет и Турция сейчас тоже открыты для туристов. Чтобы попасть в Египте у туриста (в возрасте от 6 лет) должен быть сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не позже, чем за 72 часа до прилета. Сертификат должен быть на английском языке.

Кроме того, чтобы попасть в Турцию, на границе граждане Украины должны предъявить:

  • отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда;
  • или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда;
  • или документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенную минимум за 14 дней до приезда;
  • или документ, удостоверяющий, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов, которые должны быть переведены на английский язык.

Кроме того, в течение 72 часов до пересечения турецкой границы украинцы, имеют заполнить электронную форму министерства здравоохранения Турции и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы в электронном или бумажном виде.

Фото: условия въезда для украинцев (t.me/COVID19_Ukraine)

Чтобы поехать в Грецию, сейчас нужен результат ПЦР-тестирования или сертификат вакцинации. Аналогичные требования предъявляет для туристов Болгария.

При наличии отрицательного результата теста на коронавирус открытый въезд для украинских туристов на Шри-Ланку, Багамские Острова, Барбадос, Мальдивы, в Армению, Грузию, Сербию, Словению, Зимбабве, Бразилию, США и еще ряд других стран.

Есть ли альтернативы вместо 14-дневной самоизоляции?

Новые ослабления карантинных ограничений призваны сделать максимально комфортным пребывание иностранцев и украинцев возвращающихся в Украину. Поэтому вместо обязательной самоизоляции через приложение “Дій дома” можно сдать ПЦР-тест на наличие COVID-19. Если результат оказался отрицательным, и человек не заражен - не нужно проходить самоизоляцию.

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