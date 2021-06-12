Можна їхати хоч завтра: умови виїзду закордон для українців

Так, наразі для українців відкриті кордони з понад 100 країнами. Окрім того, зараз на територію ЄС можуть в’їжджати дипломати та українці з робочими візами чи посвідченнями на проживання, а також в інших випадках, визначених країною в'їзду.

Які умови виїзду?

Популярні ще до пандемії Єгипет і Туреччина зараз теж відкриті для туристів. Щоб потрапити до Єгипту, у туриста (у віці від 6 років) повинен бути сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 72 години до прильоту. Сертифікат має бути англійською мовою.

Окрім того, щоб потрапити до Туреччини, на кордоні громадяни України мають пред'явити:

негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;

або документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду;

або документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

Турецькі прикордонники вимагатимуть лише один із зазначених документів, які мають бути перекладені англійською мовою.

Крім того, протягом 72 годин до перетину турецького кордону українці, мають заповнити електронну форму міністерства охорони здоров'я Туреччини й мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми - в електронному або паперовому вигляді.

Фото: умови в'їзду для українців (t.me/COVID19_Ukraine)

Щоби поїхати в Грецію, зараз потрібен результат ПЛР-тестування або сертифікат вакцинації. Аналогічні вимоги висуває для туристів Болгарія.

За наявності негативного результату тесту на коронавірус відкритий в'їзд для українських туристів на Шри-Ланку, Багамські Острови, Барбадос, Мальдіви, у Вірменію, Грузію, Сербію, Словенію, Зімбабве, Бразилію, США і ще низку інших країн.

Чи є альтернативи замість 14-денної самоізоляції?

Нові послаблення карантинних обмежень покликані зробити максимально комфортним перебування іноземців та українців що повертаються до України.Тому замість обов’язкової самоізоляції через додаток “Дій вдома” можна здати ПЛР-тест на наявність COVID-19. Якщо результат виявився негативним і людина не заражена - не потрібно проходити самоізоляцію.