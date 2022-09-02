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Можно ли довести до пневмонии? Врач рассказал правду про "опустившийся кашель

Коллаж РБК-Украина: можно ли довести до пневмонии
Автор: Светлана Мащенко

Бытует мнение, что до пневмонии можно довести, запустив кашель. И чтобы кашель "не опустился", от него стараются как можно быстрее избавиться разного рода разжижающими и отхаркивающими средствами. Но так делать не стоит.

Об этом рассказал врач-инфекционист Роман Пономаренко.

"Мы вовремя не начали лечить кашель, он опустился в бронхи (легкие) - и у нас пневмония", - так обычно, по мнению врача, объясняют этот процесс.

Но такой механизм развития воспаления придуманный и неправильный.

Почему возникает кашель?

Кашель - это защитный рефлекс организма, который может возникать из-за многих причин: ОРВИ, воспаление дыхательных путей (фарингит, бронхит и т. п.), аллергия, инородное тело.

Причин может быть множество, но главное - нужно лечить не кашель, а первопричину.

Если ОРВИ - обильное питье и жаропонижающие. Если на фоне этого возникли осложнения - соответствующая терапия.

При этом в этом звене нет перемещения вирусов или бактерий в бронхи (легкие).

Ведь каждый возбудитель имеет специфическую чувствительность к определенным тканям дыхательных путей.

Кашель не доводит до пневмонии

Если вирус (бактерия) чувствительны к легким, а также есть факторы риска - пневмония (бронхит) будет независимо от того, хотите вы этого, или нет.

"Довели до пневмонии" - понятие придуманное нервозными родителями.

Надо давать ребенку покашлять

Часто у детей отмечается кашель по причине тяжести откашливающейся слизи из ротоносоглотки (воспаления ротоглотки), которое проходит самостоятельно.

Вы можете облегчить этот процесс промыванием носа, смоктульками. Но никак не отхаркивающими, которые наоборот увеличивают выделение слизи, какую детям вообще очень трудно откашлять.

Чем принципиально отличается пневмония от бронхита

В то время, как бронхит является клиническим диагнозом (на основании осмотра и проявлений), то пневмония является клинико-инструментальным диагнозом (диагноз можно установить без рентгена, если врач имеет опыт).

Но не бойтесь, если вас (ребенка) направляют на рентген.

Пневмония не всегда нуждается в антибиотиках

Есть вирусные пневмонии, которые протекают на удивление легко, и не требуют масштабного вмешательства.

Если причина - бактерия и это соответствует состоянию больного
(а не просто наслушали/нашли на рентгене), тогда - антибиотик.

Проблема в том, что кроме антибиотиков назначают отхаркивающие, противовирусные, иммуномодуляторы, гомеопатию.

Это недоказуемые лекарства, которые многие и дальше принимают...

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