Чи можна довести до пневмонії? Лікар розповів правду про "кашель, що опустився"

Побутує думка, що до пневмонії можна довести, запустивши кашель. І аби кашель "не опустився", від нього намагаються якомога швидше позбутися різного роду розжижувальними та відхаркувальними засобами. Але так робити не варто.
Про це розповів лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко.
"Ми вчасно не почали лікувати кашель, він опустився в бронхи (легені) - і в нас пневмонія", - так зазвичай, на думку лікаря, пояснюють цей процес.
Але такий механізм розвитку запалення придуманий і неправильний.
Кашель - це захисний рефлекс організму, який може виникати через багато причин: ГРВІ, запалення дихальних шляхів (фарингіт, бронхіт і т. п.), алергія, стороннє тіло.
Причин може бути безліч, але головне - потрібно лікувати не кашель, а першопричину.
Якщо ГРВІ - рясне пиття та жарознижуючі. Якщо на фоні цього виникли ускладнення - відповідна терапія.
При цьому в цій ланці нема переміщення вірусів або бактерій в бронхи (легені).
Адже кожен збудник має специфічну чутливість до певних тканин дихальних шляхів.
Якщо вірус (бактерія) чутливі до легень, а також є фактори ризику - пневмонія (бронхіт) буде не залежно від того, хочете ви цього, чи ні.
"Довели до пневмонії" - поняття придумане напрочуд знервованими батьками.
Часто у дітей відмічається кашель з причини тяжкості відкашляти слиз із ротоносоглотки (запалення ротоглотки), яке проходить самостійно.
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Ви можете полегшити цей процес промиванням носа, смоктульками. Але ніяк не відхаркуючими, які навпаки збільшують виділення слизу, яку дітям взагалі дуже важко відкашляти.
В той час, як бронхіт є діагнозом клінічним (на підставі огляду та проявів), то пневмонія являється клінічно-інструментальним діагнозом (діагноз можна встановити без рентгену, якщо лікар має досвід).
Але не бійтеся, якщо вас (дитину) направляють на рентген.
Є вірусні пневмонії, які протікають напрочуд легко, і не потребують масштабного втручання.
Якщо причина - бактерія і це відповідає стану хворого
(а не просто наслухали/знайшли на рентгені), тоді - антибіотик.
Проблема в тому, що окрім антибіотиків призначають відхаркуючі, противовірусні, імуномодулятори, гомеопатію.
Це недоказові ліки, які багато хто й далі приймає...
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