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Чи можна довести до пневмонії? Лікар розповів правду про "кашель, що опустився"

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П'ятниця 02 вересня 2022 13:35
Чи можна довести до пневмонії? Лікар розповів правду про "кашель, що опустився" Колаж РБК-Україна: Чи можна довести до пневмонії
Автор: Світлана Мащенко

Побутує думка, що до пневмонії можна довести, запустивши кашель. І аби кашель "не опустився", від нього намагаються якомога швидше позбутися різного роду розжижувальними та відхаркувальними засобами. Але так робити не варто.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко.

"Ми вчасно не почали лікувати кашель, він опустився в бронхи (легені) - і в нас пневмонія", - так зазвичай, на думку лікаря, пояснюють цей процес.

Але такий механізм розвитку запалення придуманий і неправильний.

Чому виникає кашель?

Кашель - це захисний рефлекс організму, який може виникати через багато причин: ГРВІ, запалення дихальних шляхів (фарингіт, бронхіт і т. п.), алергія, стороннє тіло.

Причин може бути безліч, але головне - потрібно лікувати не кашель, а першопричину.

Якщо ГРВІ - рясне пиття та жарознижуючі. Якщо на фоні цього виникли ускладнення - відповідна терапія.

При цьому в цій ланці нема переміщення вірусів або бактерій в бронхи (легені).

Адже кожен збудник має специфічну чутливість до певних тканин дихальних шляхів.

Кашель не доводить до пневмонії

Якщо вірус (бактерія) чутливі до легень, а також є фактори ризику - пневмонія (бронхіт) буде не залежно від того, хочете ви цього, чи ні.

"Довели до пневмонії" - поняття придумане напрочуд знервованими батьками.

Треба давати дитині покашляти

Часто у дітей відмічається кашель з причини тяжкості відкашляти слиз із ротоносоглотки (запалення ротоглотки), яке проходить самостійно.

Ви можете полегшити цей процес промиванням носа, смоктульками. Але ніяк не відхаркуючими, які навпаки збільшують виділення слизу, яку дітям взагалі дуже важко відкашляти.

Чим принципово відрізняється пневмонія від бронхіту

В той час, як бронхіт є діагнозом клінічним (на підставі огляду та проявів), то пневмонія являється клінічно-інструментальним діагнозом (діагноз можна встановити без рентгену, якщо лікар має досвід).

Але не бійтеся, якщо вас (дитину) направляють на рентген.

Пневмонія не завжди потребує антибіотиків

Є вірусні пневмонії, які протікають напрочуд легко, і не потребують масштабного втручання.

Якщо причина - бактерія і це відповідає стану хворого
(а не просто наслухали/знайшли на рентгені), тоді - антибіотик.

Проблема в тому, що окрім антибіотиків призначають відхаркуючі, противовірусні, імуномодулятори, гомеопатію.

Це недоказові ліки, які багато хто й далі приймає...

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