Чи можна довести до пневмонії? Лікар розповів правду про "кашель, що опустився"

Побутує думка, що до пневмонії можна довести, запустивши кашель. І аби кашель "не опустився", від нього намагаються якомога швидше позбутися різного роду розжижувальними та відхаркувальними засобами. Але так робити не варто.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко.

"Ми вчасно не почали лікувати кашель, він опустився в бронхи (легені) - і в нас пневмонія", - так зазвичай, на думку лікаря, пояснюють цей процес.

Але такий механізм розвитку запалення придуманий і неправильний.

Чому виникає кашель?

Кашель - це захисний рефлекс організму, який може виникати через багато причин: ГРВІ, запалення дихальних шляхів (фарингіт, бронхіт і т. п.), алергія, стороннє тіло.

Причин може бути безліч, але головне - потрібно лікувати не кашель, а першопричину.

Якщо ГРВІ - рясне пиття та жарознижуючі. Якщо на фоні цього виникли ускладнення - відповідна терапія.

При цьому в цій ланці нема переміщення вірусів або бактерій в бронхи (легені).

Адже кожен збудник має специфічну чутливість до певних тканин дихальних шляхів.

Кашель не доводить до пневмонії

Якщо вірус (бактерія) чутливі до легень, а також є фактори ризику - пневмонія (бронхіт) буде не залежно від того, хочете ви цього, чи ні.

"Довели до пневмонії" - поняття придумане напрочуд знервованими батьками.

Треба давати дитині покашляти

Часто у дітей відмічається кашель з причини тяжкості відкашляти слиз із ротоносоглотки (запалення ротоглотки), яке проходить самостійно.

⠀

Ви можете полегшити цей процес промиванням носа, смоктульками. Але ніяк не відхаркуючими, які навпаки збільшують виділення слизу, яку дітям взагалі дуже важко відкашляти.

Чим принципово відрізняється пневмонія від бронхіту

В той час, як бронхіт є діагнозом клінічним (на підставі огляду та проявів), то пневмонія являється клінічно-інструментальним діагнозом (діагноз можна встановити без рентгену, якщо лікар має досвід).

Але не бійтеся, якщо вас (дитину) направляють на рентген.

Пневмонія не завжди потребує антибіотиків

Є вірусні пневмонії, які протікають напрочуд легко, і не потребують масштабного втручання.

Якщо причина - бактерія і це відповідає стану хворого

(а не просто наслухали/знайшли на рентгені), тоді - антибіотик.

Проблема в тому, що окрім антибіотиків призначають відхаркуючі, противовірусні, імуномодулятори, гомеопатію.

Це недоказові ліки, які багато хто й далі приймає...