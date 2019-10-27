Как можно бороться? В поезде Укрзализныци опозорили проводника

Укрзализныцю пристыдили за проводников, которые не борются с курением, а сами курят
Укрзализныця попала в очередной скандал из-за курящих проводников в поездах, где курение запрещено уже давно. Так, на странице в Facebook Громадський контроль Укрзалізниці появился пост с жалобами на сотрудника поезда №133 Ивано-Франковск - Николаев. Именно там, в вагоне № 15 6 октбря пассажир заметил проводника, который всю дорогку курил в тамбуре возле печки, а также не препятствовал курению пассажиров.
"Проводник ни одному из пассажиров не делал замечания о запрете курения в нерабочем тамбуре .... потому, что сам проводник неоднократно курил в рабочем тамбуре у печки. Что требовать от пассажиров, если сам проводник курит в вагоне?" - сказано в жалобе на странице.
В комментариях к посту не все пользователи согласились с жалобой. Некоторые считают, что права курильщиков должны быть тоже защищены.