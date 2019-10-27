Как можно бороться? В поезде Укрзализныци опозорили проводника

Укрзализныця попала в очередной скандал из-за курящих проводников в поездах, где курение запрещено уже давно. Так, на странице в Facebook Громадський контроль Укрзалізниці появился пост с жалобами на сотрудника поезда №133 Ивано-Франковск - Николаев. Именно там, в вагоне № 15 6 октбря пассажир заметил проводника, который всю дорогку курил в тамбуре возле печки, а также не препятствовал курению пассажиров.

"Проводник ни одному из пассажиров не делал замечания о запрете курения в нерабочем тамбуре .... потому, что сам проводник неоднократно курил в рабочем тамбуре у печки. Что требовать от пассажиров, если сам проводник курит в вагоне?" - сказано в жалобе на странице.

Скриншот поста (facebook.com/publiccontrolUZ)

В комментариях к посту не все пользователи согласились с жалобой. Некоторые считают, что права курильщиков должны быть тоже защищены.

А где курить проводнику? На станции ему нельзя, он в форме, в пункте формирования и оборота? Но ведь иногда это 15-20 часов....

Бросать курить. Тогда и будет меньше жалоб на низкие зарплаты.

А може не треба з цим боротись?

Кстати, а почему мы нарушаем права курящих?

Скриншот комментариев