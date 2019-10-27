Як можна боротися? У поїзді Укрзалізниці зганьбили провідника

Укрзалізниця потрапила в черговий скандал через провідників-курців у поїздах, де куріння заборонено вже давно. Так, на сторінці в Facebook Громадський контроль Укрзалізниці з'явився пост зі скаргами на співробітника поїзда №133 Івано-Франківськ - Миколаїв. Саме там, у вагоні № 15 6 грудня пасажир помітив провідника, який всю дорогу курив у тамбурі біля пічки, а також не перешкоджав курінню пасажирів.

"Провідник ні одному з пасажирів не робив зауваження про заборону куріння в неробочому тамбурі .... тому, що сам провідник неодноразово палив у робочому тамбурі біля піки. Що вимагати від пасажирів, якщо сам провідник курить у вагоні?" - сказано в скарзі на сторінці.

Скріншот поста (facebook.com/publiccontrolUZ)

В коментарях до посту не всі користувачі погодилися зі скаргою. Деякі вважають, що права курців мають бути захищені.

А де палити провіднику? На станції йому не можна, він у формі, в пункті формування та обігу? Але ж іноді це 15-20 годин....

Кидати палити. Тоді і буде менше скарг на низькі зарплати.

А може не треба з цим боротись?

До речі, а чому ми порушуємо права курців?

Скріншот коментарів