Можно ли есть яблоки и другие фрукты вместе с косточками

Косточки из яблок

В частности, амигдалин в организме превращается в ядовитое вещество, или цианистый водород, он способен вызвать отравление и даже смерть.

Специалисты говорят, что взрослому человеку нужно съесть от 150 до нескольких тысяч косточек, в зависимости от сорта яблок, чтобы отравиться цианидом.

Отмечается, что в Яблоке обычно 5 - 8 семян, поэтому можно отравиться, если сразу съесть 18 плодов с косточками.

Вредны ли косточки в других фруктах

Ядра абрикоса, персика и вишни крупнее, поэтому отравиться ими легче.

По словам специалистов, смертельным для взрослого считается употребление более трех ядер косточек абрикоса, для ребенка, которому меньше трех лет - половину одного ядра.

К тому же стоит отметить, что точная доза, которая может навредить, не определена. Все потому, что косточки могут быть разного размера и содержать разное количество амигдалина.

Также действие этого вещества усиливает бета-глюкуронидазу, которой много в стручковой фасоли, персиках, сельдерее и моркови.

К главным симптомам отравления цианидом относят:

головная боль;

головокружение;

тошнота и рвота;

диарея;

слабость;

учащенное дыхание;

головокружение;

проблемы с ходьбой через поврежденные нервы;

судороги.

В результате может произойти нарушение сердечного ритма, работы печени и даже смерть.