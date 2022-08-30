Можно ли есть яблоки и другие фрукты вместе с косточками

Яблоки полезны для нашего организма, в этом нет сомнений. Однако, употреблять яблоки вместе с косточками нельзя, так как семена содержат опасное для здоровья вещество.
Об этом пишет CDC.
В частности, амигдалин в организме превращается в ядовитое вещество, или цианистый водород, он способен вызвать отравление и даже смерть.
Специалисты говорят, что взрослому человеку нужно съесть от 150 до нескольких тысяч косточек, в зависимости от сорта яблок, чтобы отравиться цианидом.
Отмечается, что в Яблоке обычно 5 - 8 семян, поэтому можно отравиться, если сразу съесть 18 плодов с косточками.
Ядра абрикоса, персика и вишни крупнее, поэтому отравиться ими легче.
По словам специалистов, смертельным для взрослого считается употребление более трех ядер косточек абрикоса, для ребенка, которому меньше трех лет - половину одного ядра.
К тому же стоит отметить, что точная доза, которая может навредить, не определена. Все потому, что косточки могут быть разного размера и содержать разное количество амигдалина.
Также действие этого вещества усиливает бета-глюкуронидазу, которой много в стручковой фасоли, персиках, сельдерее и моркови.
К главным симптомам отравления цианидом относят:
В результате может произойти нарушение сердечного ритма, работы печени и даже смерть.
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