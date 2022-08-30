Чи можна їсти яблука та інші фрукти разом з кісточками

Яблука корисні для нашого організму, в цьому немає сумнівів. Однак, вживати яблука разом з кісточками не можна, тому що насіння містить небезпечну для здоров'я речовину.
Про це пише CDC.
Зокрема, амігдалін в організмі перетворюється на отруйну речовину, або ціаністий водень, він здатен викликати отруєння і навіть смерть.
Фахівці кажуть, що дорослій людині потрібно з'їсти від 150 до кількох тисяч кісточок, залежно від сорту яблук, щоб отруїтися ціанідом.
Зазначається, що в яблуку зазвичай 5 - 8 насінин, тому можна отруїтися, якщо відразу з'їсти 18 плодів з кісточками.
Ядра абрикоса, персика і вишні більші, тому отруїтися ними легше.
За словами фахівців, смертельним для дорослого вважається вживання більш як трьох ядер кісточок абрикоса, для дитини, якій менше трьох років - половину одного ядра.
До того ж варто зазначити, що точна доза, яка може нашкодити, не визначена. Все тому, що кісточки можуть бути різного розміру та містити різну кількість амігдаліну.
Також дію цієї речовини посилює бета-глюкуронідазу, якої багато в стручковій квасолі, персиках, селері та моркві.
До головних симптомів отруєння ціанідом відносять:
В результаті може відбутися порушення серцевого ритму, роботи печінки та навіть смерть.
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