Чи можна їсти яблука та інші фрукти разом з кісточками

Кісточки з яблук

Зокрема, амігдалін в організмі перетворюється на отруйну речовину, або ціаністий водень, він здатен викликати отруєння і навіть смерть.

Фахівці кажуть, що дорослій людині потрібно з'їсти від 150 до кількох тисяч кісточок, залежно від сорту яблук, щоб отруїтися ціанідом.

Зазначається, що в яблуку зазвичай 5 - 8 насінин, тому можна отруїтися, якщо відразу з'їсти 18 плодів з кісточками.

Чи шкідливі кісточки в інших фруктах

Ядра абрикоса, персика і вишні більші, тому отруїтися ними легше.

За словами фахівців, смертельним для дорослого вважається вживання більш як трьох ядер кісточок абрикоса, для дитини, якій менше трьох років - половину одного ядра.

До того ж варто зазначити, що точна доза, яка може нашкодити, не визначена. Все тому, що кісточки можуть бути різного розміру та містити різну кількість амігдаліну.

Також дію цієї речовини посилює бета-глюкуронідазу, якої багато в стручковій квасолі, персиках, селері та моркві.

До головних симптомів отруєння ціанідом відносять:

головний біль;

запаморочення;

нудота та блювання;

діарея;

слабкість;

прискорене дихання;

запаморочення;

проблеми з ходьбою через пошкоджені нерви;

судоми.

В результаті може відбутися порушення серцевого ритму, роботи печінки та навіть смерть.