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Можно ли есть яблоки и другие фрукты вместе с косточками

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Вторник 30 августа 2022 15:11
Можно ли есть яблоки и другие фрукты вместе с косточками Можно ли есть косточки в яблоках (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Яблоки полезны для нашего организма, в этом нет сомнений. Однако, употреблять яблоки вместе с косточками нельзя, так как семена содержат опасное для здоровья вещество.

Об этом пишет CDC.

Косточки из яблок

В частности, амигдалин в организме превращается в ядовитое вещество, или цианистый водород, он способен вызвать отравление и даже смерть.

Специалисты говорят, что взрослому человеку нужно съесть от 150 до нескольких тысяч косточек, в зависимости от сорта яблок, чтобы отравиться цианидом.

Отмечается, что в Яблоке обычно 5 - 8 семян, поэтому можно отравиться, если сразу съесть 18 плодов с косточками.

Вредны ли косточки в других фруктах

Ядра абрикоса, персика и вишни крупнее, поэтому отравиться ими легче.

По словам специалистов, смертельным для взрослого считается употребление более трех ядер косточек абрикоса, для ребенка, которому меньше трех лет - половину одного ядра.

К тому же стоит отметить, что точная доза, которая может навредить, не определена. Все потому, что косточки могут быть разного размера и содержать разное количество амигдалина.

Также действие этого вещества усиливает бета-глюкуронидазу, которой много в стручковой фасоли, персиках, сельдерее и моркови.

К главным симптомам отравления цианидом относят:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота и рвота;
  • диарея;
  • слабость;
  • учащенное дыхание;
  • головокружение;
  • проблемы с ходьбой через поврежденные нервы;
  • судороги.

В результате может произойти нарушение сердечного ритма, работы печени и даже смерть.

Ранее мы сообщали, как выбрать самые вкусные яблоки.

Также мы писали, какие сорта яблок лучше всего подходят для сушки и как их правильно хранить.

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