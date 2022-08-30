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Чи можна їсти яблука та інші фрукти разом з кісточками

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Вівторок 30 серпня 2022 15:11
Чи можна їсти яблука та інші фрукти разом з кісточками Чи можна їсти кісточки у яблуках (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Яблука корисні для нашого організму, в цьому немає сумнівів. Однак, вживати яблука разом з кісточками не можна, тому що насіння містить небезпечну для здоров'я речовину.

Про це пише CDC.

Кісточки з яблук

Зокрема, амігдалін в організмі перетворюється на отруйну речовину, або ціаністий водень, він здатен викликати отруєння і навіть смерть.

Фахівці кажуть, що дорослій людині потрібно з'їсти від 150 до кількох тисяч кісточок, залежно від сорту яблук, щоб отруїтися ціанідом.

Зазначається, що в яблуку зазвичай 5 - 8 насінин, тому можна отруїтися, якщо відразу з'їсти 18 плодів з кісточками.

Чи шкідливі кісточки в інших фруктах

Ядра абрикоса, персика і вишні більші, тому отруїтися ними легше.

За словами фахівців, смертельним для дорослого вважається вживання більш як трьох ядер кісточок абрикоса, для дитини, якій менше трьох років - половину одного ядра.

До того ж варто зазначити, що точна доза, яка може нашкодити, не визначена. Все тому, що кісточки можуть бути різного розміру та містити різну кількість амігдаліну.

Також дію цієї речовини посилює бета-глюкуронідазу, якої багато в стручковій квасолі, персиках, селері та моркві.

До головних симптомів отруєння ціанідом відносять:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • нудота та блювання;
  • діарея;
  • слабкість;
  • прискорене дихання;
  • запаморочення;
  • проблеми з ходьбою через пошкоджені нерви;
  • судоми.

В результаті може відбутися порушення серцевого ритму, роботи печінки та навіть смерть.

Раніше ми повідомляли, як вибрати найсмачніші яблука.

Також ми писали, які сорти яблук найкраще підходять для сушіння та як їх правильно зберігати.

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