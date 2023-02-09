Можна знайти рак на ранніх стадіях: які обстеження роблять в Україні безкоштовно

Як отримати направлення безкоштовно

Направлення на відповідне обстеження може дати лікар, з яким у вас укладено декларацію. Також направлення на безкоштовне обстеження може виписати ваш особистий лікар.

У безкоштовне обстеження входить:

Консультація лікаря

Дослідження аналізів та опис результатів

Запис результатів на цифровий носій пацієнта – за бажанням

Місцева чи загальна анестезія під час проведення досліджень

Список обстежень

Під час направлення на дослідження для раннього виявлення онко лікар керується критеріями віку пацієнта, оскільки з віком ризик зростає.

Мамографію призначають від 40 років

Гістероскопію – від 50 років

Гастроскопію – від 50 років

Колоноскопію – від 40 років

Цистоскопію – від 50 років

Бронхоскопію – від 50 років

Якщо людина не досягла зазначеного віку, але їй необхідне обстеження, і вона має направлення від лікаря, то вона може його пройти в медичних установах, які надають послуги з амбулаторного пакету.