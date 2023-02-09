Можно обнаружить рак на ранних стадиях: какие обследования делают в Украине бесплатно

В программу медицинских гарантий от Национальной службы здоровья Украины входит шесть обследований, которые позволяют обнаружить рак на ранних стадиях. Своевременное выявление болезни значительно повышает шансы на успешное лечение и выздоровление.
Какие обследования на рак можно сделать бесплатно, рассказали в Telegram-канале НСЗУ.
Направление на соответствующее обследование может дать врач, с которым у вас заключена декларация. Также направление на бесплатное обследование может выписать ваш лечащий врач.
В бесплатное обследование входит:
Во время направления на исследование для раннего выявления онко врач руководствуется критериями возраста пациента, так как с возрастом риск увеличивается.
Маммографию назначают от 40 лет
Гистероскопию - от 50 лет
Гастроскопию - от 50 лет
Колоноскопию - от 40 лет
Цистоскопию - от 50 лет
Бронхоскопию - от 50 лет
Если человек не достиг указанного возраста, но ему необходимо обследование, и он имеет направление от врача, то он может его пройти в медицинских учреждениях, которые предоставляют услуги по амбулаторному пакету.
Кстати, ранее мы писали о том, какими симптомами проявляется рак яичников.
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