Можна не заряджати три місяці. Представлений смартфон з "жирною" батареєю та бюджетною ціною (фото)

Що відомо про новий смартфон-пауербанк

Вперше свої плани щодо випуску автономних смартфонів французька компанія Avenir Telecom представила у 2019 році на виставці MWC. Тоді вона показала незвичайний пристрій Energizer P18K, який привернув увагу не лише своєю батареєю на 18 000 мА/г, але і своєю габаритною товщиною у "три з половиною Айфона".

Однак тоді дана модель не викликала широкого інтересу у споживачів, що призвело до провалу кампанії зі збирання коштів на її виробництво.

В даний час, коли такі пристрої активно випускаються китайськими компаніями, Avenir Telecom представляє свій новий смартфон з батареєю на 28 000 мА/год під назвою Energizer P28K. Як і інші аналогічні пристрої від виробників, таких як Oukitel або Unihertz, новинка має міцний корпус, що відповідає стандарту IP69.

Avenir Telecom стверджує, що новий смартфон здатний пропрацювати цілий тиждень при активному використанні. За конкретними даними, це означає 122 години роботи в режимі телефонної розмови та 94 дні в режимі очікування.

Незважаючи на вражаючий об'єм акумулятора, пристрій підтримує тільки 33-ватну зарядку, але виробник запевняє, що смартфон буде заряджатися всього близько півтори години.

Однак варто відзначити, що така визначна автономність відбилася на габаритах апарату: його товщина становить 27,8 мм, а вага досягає 570 грам.

Інші характеристики Energizer P28K включають процесор Mediatek Helio G99, 8/256 ГБ пам'яті, 6.78-дюймовий екран з роздільною здатністю FullHD+, операційну систему Android 14 і потрійну задню камеру з основним модулем на 64 МП.

Планується, що смартфон надійде у продаж на європейський ринок за ціною 249 євро (10 400 гривень), починаючи з жовтня цього року. На даний момент немає інформації про доступність пристрою в інших країнах.