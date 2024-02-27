Можно не заряжать три месяца. Представлен смартфон с "жирной" батареей и бюджетной ценой (фото)

Что известно про новый смартфон-пауэрбанк

Впервые свои планы по выпуску автономных смартфонов французская компания Avenir Telecom представила в 2019 году на выставке MWC. Тогда она показала необычное устройство Energizer P18K, которое привлекло внимание не только своей батареей на 18 000 мА/ч, но и своей габаритной толщиной в "три с половиной Айфона".

Однако тогда данная модель не вызвала широкого интереса у потребителей, что привело к провалу кампании по сбору средств на ее производство.

В настоящее время, когда подобные устройства активно выпускаются китайскими компаниями, Avenir Telecom представляет свой новый смартфон с батареей на 28 000 мА/ч под названием Energizer P28K. Как и другие аналогичные устройства от производителей, таких как Oukitel или Unihertz, новинка обладает прочным корпусом, соответствующим стандарту IP69.

Avenir Telecom утверждает, что новый смартфон способен проработать целую неделю при активном использовании. По конкретным данным, это означает 122 часа работы в режиме телефонного разговора и 94 дня в режиме ожидания.

Несмотря на впечатляющий объем аккумулятора, устройство поддерживает только 33-ваттную зарядку, но производитель заверяет, что смартфон будет заряжаться всего около полутора часов.

Однако стоит отметить, что такая выдающаяся автономность отразилась на габаритах аппарата: его толщина составляет 27,8 мм, а вес достигает 570 грамм.

Другие характеристики Energizer P28K включают процессор Mediatek Helio G99, 8/256 ГБ памяти, 6.78-дюймовый экран с разрешением FullHD+, операционную систему Android 14, и тройную заднюю камеру с основным модулем на 64 МП.

Планируется, что смартфон поступит в продажу на европейский рынок по цене 249 евро (10 400 гривен), начиная с октября текущего года. Информации о доступности устройства в других странах на данный момент нет.