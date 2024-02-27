Можна не заряджати три місяці. Представлений смартфон з "жирною" батареєю та бюджетною ціною (фото)

Французький рітейлер Avenir Telecom представив смартфон Energizer Hard Case P28K, який має вбудований акумулятор на 28 тисяч мА/год.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge .

Що відомо про новий смартфон-пауербанк

Вперше свої плани щодо випуску автономних смартфонів французька компанія Avenir Telecom представила у 2019 році на виставці MWC. Тоді вона показала незвичайний пристрій Energizer P18K, який привернув увагу не лише своєю батареєю на 18 000 мА/г, але і своєю габаритною товщиною у "три з половиною Айфона".

Однак тоді дана модель не викликала широкого інтересу у споживачів, що призвело до провалу кампанії зі збирання коштів на її виробництво.

В даний час, коли такі пристрої активно випускаються китайськими компаніями, Avenir Telecom представляє свій новий смартфон з батареєю на 28 000 мА/год під назвою Energizer P28K. Як і інші аналогічні пристрої від виробників, таких як Oukitel або Unihertz, новинка має міцний корпус, що відповідає стандарту IP69.

Спереду пристрій виглядає як більш стандартний смартфон (фото: The Verge)

Avenir Telecom стверджує, що новий смартфон здатний пропрацювати цілий тиждень при активному використанні. За конкретними даними, це означає 122 години роботи в режимі телефонної розмови та 94 дні в режимі очікування.

Незважаючи на вражаючий об'єм акумулятора, пристрій підтримує тільки 33-ватну зарядку, але виробник запевняє, що смартфон буде заряджатися всього близько півтори години.

Однак варто відзначити, що така визначна автономність відбилася на габаритах апарату: його товщина становить 27,8 мм, а вага досягає 570 грам.

Інші характеристики Energizer P28K включають процесор Mediatek Helio G99, 8/256 ГБ пам'яті, 6.78-дюймовий екран з роздільною здатністю FullHD+, операційну систему Android 14 і потрійну задню камеру з основним модулем на 64 МП.

Планується, що смартфон надійде у продаж на європейський ринок за ціною 249 євро (10 400 гривень), починаючи з жовтня цього року. На даний момент немає інформації про доступність пристрою в інших країнах.