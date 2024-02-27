Можно не заряжать три месяца. Представлен смартфон с "жирной" батареей и бюджетной ценой (фото)

Французский ритейлер Avenir Telecom представил смартфон Energizer Hard Case P28K, который имеет встроенный аккумулятор на 28 тысяч мА/ч.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge .

Что известно про новый смартфон-пауэрбанк

Впервые свои планы по выпуску автономных смартфонов французская компания Avenir Telecom представила в 2019 году на выставке MWC. Тогда она показала необычное устройство Energizer P18K, которое привлекло внимание не только своей батареей на 18 000 мА/ч, но и своей габаритной толщиной в "три с половиной Айфона".

Однако тогда данная модель не вызвала широкого интереса у потребителей, что привело к провалу кампании по сбору средств на ее производство.

В настоящее время, когда подобные устройства активно выпускаются китайскими компаниями, Avenir Telecom представляет свой новый смартфон с батареей на 28 000 мА/ч под названием Energizer P28K. Как и другие аналогичные устройства от производителей, таких как Oukitel или Unihertz, новинка обладает прочным корпусом, соответствующим стандарту IP69.

Спереди устройство выглядит как более стандартный смартфон (фото: The Verge)

Avenir Telecom утверждает, что новый смартфон способен проработать целую неделю при активном использовании. По конкретным данным, это означает 122 часа работы в режиме телефонного разговора и 94 дня в режиме ожидания.

Несмотря на впечатляющий объем аккумулятора, устройство поддерживает только 33-ваттную зарядку, но производитель заверяет, что смартфон будет заряжаться всего около полутора часов.

Однако стоит отметить, что такая выдающаяся автономность отразилась на габаритах аппарата: его толщина составляет 27,8 мм, а вес достигает 570 грамм.

Другие характеристики Energizer P28K включают процессор Mediatek Helio G99, 8/256 ГБ памяти, 6.78-дюймовый экран с разрешением FullHD+, операционную систему Android 14, и тройную заднюю камеру с основным модулем на 64 МП.

Планируется, что смартфон поступит в продажу на европейский рынок по цене 249 евро (10 400 гривен), начиная с октября текущего года. Информации о доступности устройства в других странах на данный момент нет.