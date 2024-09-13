Можна їсти щодня. Названо найкорисніший вид вівсянки

Основні види вівсянки

Цільнозернова вівсянка (або вівсяні крупи)

Це необроблені зерна вівса, які просто очищені від оболонки. Вони зберігають більшість поживних речовин. Потребують довгого часу для приготування (до 30-40 хвилин).

Вівсяні пластівці грубого помелу

Це подрібнені або розплющені зерна вівса. Готуються швидше, ніж цільнозернова вівсянка (приблизно 10-20 хвилин). Мають більш грубу текстуру та зберігають значну кількість корисних речовин.

Швидкі вівсяні пластівці

Це попередньо оброблені парою та розплющені зерна вівса.Готуються швидко (1-5 хвилин), але через обробку містять менше корисних речовин, ніж грубші види.Мають м'якшу текстуру.

Миттєві вівсяні пластівці

Це максимально подрібнені та оброблені вівсяні пластівці. Потребують мінімум часу для приготування (достатньо залити окропом).Найменш корисний варіант, оскільки часто містить додаткові інгредієнти (цукор, ароматизатори).

Який вид вівсянки найкорисніший?

Найкориснішою вважається цільнозернова вівсянка та вівсяні пластівці грубого помелу, оскільки вони проходять мінімальну обробку, що дозволяє зберігати більшість корисних речовин, таких як волокна та антиоксиданти.

Чим менш оброблена вівсянка, тим більше в ній корисних речовин, зокрема клітковини, яка сприяє нормалізації травлення, зниженню рівня холестерину та цукру в крові.