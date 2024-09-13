Можно есть каждый день. Назван самый полезный вид овсянки

Овсянка - это продукт, полученный из овса, который является одним из самых популярных злаков в мире благодаря своим полезным свойствам. Она является источником углеводов, белков, пищевых волокон (особенно бета-глюкана), витаминов и минералов, таких как магний, железо, витамины группы В, антиоксиданты.
Какой вид овсянки самый полезный - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Цельнозерновая овсянка (или овсяная крупа)
Это необработанные зерна овса, просто очищенные от оболочки. Они хранят большинство питательных веществ. Требуют длительное время для приготовления (до 30-40 минут).
Овсяные хлопья грубого помола
Это измельченные или открытые зерна овса. Готовятся быстрее, чем цельнозерновая овсянка (приблизительно 10-20 минут). Обладают более грубой текстурой и сохраняют значительное количество полезных веществ.
Быстрые овсяные хлопья
Это предварительно обработанные паром и открытые зерна овса. Готовятся быстро (1-5 минут), но из-за обработки содержат меньше полезных веществ, чем более грубые виды. Имеют более мягкую текстуру.
Мгновенные овсяные хлопья
Это максимально измельченные и обработанные овсяные хлопья. Требуют минимум времени для приготовления (достаточно залить крутым кипятком). Наименее полезный вариант, поскольку часто содержит дополнительные ингредиенты (сахар, ароматизаторы).
Самой полезной считается цельнозерновая овсянка и овсяные хлопья грубого помола, поскольку они проходят минимальную обработку, что позволяет сохранять большинство полезных веществ, таких как волокна и антиоксиданты.
Чем менее обработана овсянка, тем больше в ней полезных веществ, в частности клетчатки, способствующей нормализации пищеварения, снижению уровня холестерина и сахара в крови.
Напомним, что нутрициолог из Гарварда назвала продукт №1,который никогда не нужно покупать в магазине.
Также мы писали о продуктах, которые обязательно должны быть в холодильнике.
В материале были использованы данные с таких сайтов – Nutrition, Health, Eat this, not that.