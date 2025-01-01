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Можна виконувати вдома: 6 вправ, які зміцнюють прес та корисні для спини

Які вправи корисно виконувати вдома (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Залишатися активним протягом зими надзвичайно важливо, адже спорт допомагає підтримувати силу та рівновагу, а також може значно підвищити настрій та енергію. Тренер назвав вправи, які можна легко виконувати вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

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