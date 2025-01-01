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Можно выполнять дома: 6 упражнений, которые укрепляют пресс и полезны для спины

Какие упражнения полезно выполнять дома (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Оставаться активным в течение зимы чрезвычайно важно, ведь спорт помогает поддерживать силу и равновесие, а также может значительно повысить настроение и энергию. Тренер назвал упражнения, которые можно легко выполнять дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

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