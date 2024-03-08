Можна виграти 100 тисяч. ПриватБанк запустив дуже вигідну акцію для українців: деталі

ПриватБанк запустив нову акцію для своїх клієнтів. Щомісяця учасники, які виконають усі умови, можуть виграти 25 тисяч, 50 тисяч або 100 тисяч гривень.
Про всі умови акції розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.
Повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають ІПН та активну картку Mastercard можуть стати учасником акції.
Що зробити, щоб стати учасником акції:
Щомісяця розігруватимуться грошові винагороди:
Додамо, що акція почала діяти з 7 березня і триватиме до 6 червня. В акції уже зареєструвалось майже пів тисячі українців.
В акції беруть участь договірні платежі, здійснені через меню "Платежі" вебверсії або мобільного застосунку Приват24. Також договірні платежі через QR-код і договірні платежі через платіжне посилання чи кнопку на сайті.
Приклади платежів, що беруть участь в акції:
Читайте також про те, що ПриватБанк змінив умови деяких переказів грошей з-за кордону.
Раніше ми писали про те, що ПриватБанк вдвічі знизив тариф на популярну послугу.