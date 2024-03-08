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Можна виграти 100 тисяч. ПриватБанк запустив дуже вигідну акцію для українців: деталі

ПриватБанк запустив вигідну акцію (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

ПриватБанк запустив нову акцію для своїх клієнтів. Щомісяця учасники, які виконають усі умови, можуть виграти 25 тисяч, 50 тисяч або 100 тисяч гривень.

Про всі умови акції розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.

Хто і як може взяти участь в акції

Повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають ІПН та активну картку Mastercard можуть стати учасником акції.

Що зробити, щоб стати учасником акції:

  • зареєструйтеся на сайті
  • здійсніть щонайменше 7 платежів із картки Mastercard через меню "Платежі" в Приват24, зокрема й через QR-код чи кнопку оплати на сайті, що ведуть у Приват24. Кожні 7 платежів - це новий шанс на виграш
  • чекайте на розіграш призів щомісяця

Яка винагорода чекає на переможців

Щомісяця розігруватимуться грошові винагороди:

  • 25 тис. грн (4 переможці на місяць, загалом 12 переможців)
  • 50 тис. грн (2 переможці на місяць, загалом 6 переможців)
  • 100 тис. грн (1 переможець на місяць, загалом 3 переможці)

Додамо, що акція почала діяти з 7 березня і триватиме до 6 червня. В акції уже зареєструвалось майже пів тисячі українців.

Для участі в акції треба зареєструватись (скриншот)

Які платежі беруть участь в акції

В акції беруть участь договірні платежі, здійснені через меню "Платежі" вебверсії або мобільного застосунку Приват24. Також договірні платежі через QR-код і договірні платежі через платіжне посилання чи кнопку на сайті.

Приклади платежів, що беруть участь в акції:

  • оплата комунальних послуг
  • сплата штрафу, податків
  • оплата навчання в школі/дитсадку/виші
  • благодійний внесок
  • плата за товари й послуги на рахунок ФОП/юридичної особи
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