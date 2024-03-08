Можно выиграть 100 тысяч. ПриватБанк запустил очень выгодную акцию для украинцев: детали

ПриватБанк запустил новую акцию для своих клиентов. Ежемесячно участники, которые выполнят все условия, могут выиграть 25 тысяч, 50 тысяч или 100 тысяч гривен.
Обо всех условиях акции рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.
Совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие ИНН и активную карту Mastercard могут стать участником акции.
Что сделать, чтобы стать участником акции:
Ежемесячно будут разыгрываться денежные вознаграждения:
Добавим также, что акция начала действовать с 7 марта и продлится до 6 июня. В акции уже зарегистрировалось почти 500 украинцев.
В акции принимают участие договорные платежи, осуществленные через меню "Платежи" вебверсии или мобильного приложения Приват24. Также договорные платежи через QR-код и договорные платежи через платежную ссылку или кнопку на сайте.
Примеры участвующих в акции платежей:
Читайте также о том, что ПриватБанк изменил условия некоторых переводов денег из-за границы.
Ранее мы писали о том, что ПриватБанк вдвое снизил тариф на популярную услугу.