В салонах бум на нову зволожувальну процедуру для волосся: кому треба, а кому не можна її робити

Що відомо про процедуру

Стиліст Кім Кімбл розповів, що розпарювання створює вологе середовище, яке зволожує сухе волосся та підвищує еластичність, зменшує ламкість і сприяє загальному здоров’ю.

Це може бути чудовим доповненням до процедури догляду за волоссям, якщо робити в помірних кількостях і пристосовувати до індивідуального типу волосся та потреб.

Розпарювання волосся може мати найбільший позитивний вплив на волосся з низькою пористістю. Оскільки у волоссі з низькою пористістю кутикули розташовані дуже близько одна до одної, такі продукти, як кондиціонери або маски часто не можуть проникнути дуже глибоко в фолікули.

У вас волосся з низькою пористістю, якщо вода потрапляє на поверхню волосся, а не поглинається, або якщо воно довго намочується чи сушиться на повітрі.

Ось короткий тест: вимийте волосся шампунем і висушіть, потім візьміть одне пасмо і опустіть його в склянку з водою. Якщо волосся деякий час спливає вгору, перш ніж опускатися на дно склянки, ймовірно, воно має низьку пористість.

Волосся, яке спливає до середини, вказує на середню пористість, тоді як волосся, яке відразу опускається на дно склянки, є найбільш пористим.

Як проходить процедура

Спочатку стиліст починає з миття волосся очищуючим шампунем, щоб видалити накопичення бруду на волоссі. Далі наносить глибокий кондиціонер або маску для волосся.

Після цього поміщають під розпарювач, який виділяє вологе тепло протягом від п’яти хвилин до години, залежно від конкретних цілей лікування та стану волосся.

Після цього майстер знов миє волосся та укладає його. Щоб підтримувати оптимальні результати, рекомендується двічі на місяць виконувати процедуру глибокого кондиціонування вдома або в салоні.

Кому не можна робити процедуру

Людям з дуже тонким або жирним волоссям може бути заборонена така процедура, оскільки надлишок вологи може обважнити волосся та зробити його жирним.

Також, якщо у вас постійні проблеми з волоссям або шкірою голови, вам теж варто уникати цієї процедури. Розпарювання потенційно може погіршити стан. Крім того, вагітним також слід проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж спробувати таку процедуру.

Як довго зберігаються результати

Довговічність результатів залежить від поточного стану вашого волосся. Для надзвичайно пошкодженого волосся ефект може тривати лише кілька днів, тоді як люди зі здоровим волоссям можуть відчувати переваги протягом двох тижнів.

Якщо ви не хочете звертатися за послугами в салоні чи купувати дороге обладнання для дому, то можна уникнути цього. Зокрема, вам знадобляться лише дві шапочки для душу та серветка для обличчя.

Нанесіть на волосся кондиціонер, потім одягніть першу шапочку для душу. Змочіть серветку для обличчя у воді, розігрійте її в мікрохвильовці на високій температурі протягом двох хвилин і покладіть на шапочку.

Потім одягніть другу кришку поверх. Залиште все протягом пів години, потім промийте волосся холодною водою та укладіть, як зазвичай.