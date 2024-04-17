Можна навіть татуювання та пірсинг: яким заборонам під час ГВ не можна вірити

Що можна робити під час ГВ

Питання, щодо заборони чи дозволу під час грудного вигодовування має вирішуватись лише з того, що комфортно або ні мамі.⠀

Внаслідок зміненого гормонального фону жінки, деякі процедури матимуть недостатній або не тривалий ефект. Тому про це варто памʼятати.

Жінкам під час грудного вигодовування можна:

відвідувати салони краси: робити ламінування, фарбування, кератин, ботокс, біозавивки волосся, гель-лак та будь-які інші маніпуляції з нігтями

використовувати косметику - доглядову та декоративну

їжа: дієта не потрібна, якщо цього не вимагає стан вашого здоров'я. Можна їсти буквально все, що безпечно для вашого здоров'я

татуювання та пірсинги - важливо не забувати про безпеку

косметолог: пілінги, шліфування, лазерні епіляції, шугаринг, ліфтинг, ботокс і гіалуронова кислота

спорт - дозовані фізичні навантаження є навіть рекомендованими, але з дозволу лікаря

купатися в басейні та річці можна, груди не простудите і хлорка в молоко не попаде

солярій можна, але краще не треба. Все тому, що засмага на сонці чи в солярії не ок для всіх людей

масаж також дозволений

Вакцинація під час ГВ

Лікарі зазначили, що від лихоманки не згорає молоко, а більшість медичних препаратів дозволені на грудному вигодовуванні. Також навіть зуби зі знеболенням лікувати можна.

Протягом кількох днів після пологів молочні залози виробляють густе поживне молозиво. Молозиво з’являється в грудях ще під час вагітності, приблизно з 22 тижня. Порівняно з молоком, молозиво містить менше жирів та вуглеводів і більше білків, має оптимальний баланс поживних речовин, необхідних дитині в перші кілька днів після народження.

Воно виконує захисні функції, схожі на ті, що має плацента під час вагітності.