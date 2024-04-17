Можна навіть татуювання та пірсинг: яким заборонам під час ГВ не можна вірити

Грудне молоко - ідеальна їжа для немовляти. Навколо ГВ виникло багато заборон для жінок, у які не потрібно вирити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Sviy.doc.
Питання, щодо заборони чи дозволу під час грудного вигодовування має вирішуватись лише з того, що комфортно або ні мамі.⠀
Внаслідок зміненого гормонального фону жінки, деякі процедури матимуть недостатній або не тривалий ефект. Тому про це варто памʼятати.
Жінкам під час грудного вигодовування можна:
Лікарі зазначили, що від лихоманки не згорає молоко, а більшість медичних препаратів дозволені на грудному вигодовуванні. Також навіть зуби зі знеболенням лікувати можна.
Протягом кількох днів після пологів молочні залози виробляють густе поживне молозиво. Молозиво з’являється в грудях ще під час вагітності, приблизно з 22 тижня. Порівняно з молоком, молозиво містить менше жирів та вуглеводів і більше білків, має оптимальний баланс поживних речовин, необхідних дитині в перші кілька днів після народження.
Воно виконує захисні функції, схожі на ті, що має плацента під час вагітності.
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