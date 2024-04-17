Можно даже татуировки и пирсинг: каким запретам во время ГВ нельзя верить

Грудное молоко - идеальная пища для младенца. Вокруг ГВ возникло много запретов для женщин, в которые не нужно вырыть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Sviy.doc.
Вопрос о запрете или разрешении во время грудного вскармливания должен решаться только с того, что комфортно или нет маме.⠀
В результате измененного гормонального фона женщины некоторые процедуры будут иметь недостаточный или не длительный эффект. Поэтому об этом следует помнить.
Женщинам во время грудного вскармливания можно:
Врачи отметили, что от лихорадки не сгорает молоко, а большинство медицинских препаратов разрешены на грудном вскармливании. Также даже зубы с обезболиванием можно лечить.
В течение нескольких дней после родов молочные железы производят густое питательное молозиво. Молозиво появляется в груди еще во время беременности примерно с 22 недели. По сравнению с молоком молозиво содержит меньше жиров и углеводов и больше белков, имеет оптимальный баланс питательных веществ, необходимых ребенку в первые несколько дней после рождения.
Оно выполняет защитные функции, похожие на имеющие плацента во время беременности.
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